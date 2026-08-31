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Bivša košarkašica i osvajačica zlatnih medalja, a sada Onlifens zvezda, Milica Dabović, oglasila se na mrežama te je tako pokrenula šuškanja da je raskinula sa kumom Darka Lazića, Milanom!

Pukla tikva?!

Milan, kum pevača Darka Lazića, osvojio je srce bivše šampionke u košarci a ona je neretko u svojim oglašavanjima isticala koliko joj je zapravo lepo sa njim. Sada, njeno oglašavanje na mrežama potvrdilo je da je došlo do raskida između njih dvoje.

- Ne vraćaj se bivšim ljubavima - piše na prvom instagram storiju, dok je na sledećem pisalo:

1/5 Vidi galeriju Nekadašnja košarkašica ima netrpeljivost prema Jk Foto: PrintscreenInstagram

- E moj narcisu I ti ćeš da uveneš - pisalo je na fotografiji, a poslednja je podigla veliku buru u javnosti:

Ovde će te pre osuditi što si se razvela, nego pitati šta si sve morala da trpiš pre nego što si otišla. Na svom statusu na socijalnoj mreži "Whatsapp", ona je podelila fotografiju sa sinom, pa je tako tekstom dodatno potvrdila navode da je došlo do pucanja tikve.

- Od kad sam krenula da idem u crkvu, shvatila sam da mi nismo jedno za drugo i da sam četiri godine bacila u vodu. Nekome prosto nema pomoći - napisala je ona na statusu na aplikaciji "Whatsapp".

"Dao je više hiljada evra pre nego što me je upoznao"

Podsetimo, pre četiri meseca, Milica je gostovala u emisiji "Magazin In", kod voditeljke Sanje Marinković, te je tom prilikom govorila o upoznavanju sa njim.

- Upoznala sam ga na Onlifensu (smeh). Bio je pravi kavaljer, čovek koji me je oborio s nogu. Možda ću ja biti prva koja će se udati sa Onlifensa, bićete pozvani. Ovo je stvarno ljubav – rekla je Milica Dabović.

1/7 Vidi galeriju Milica Dabović pomirila se sa dečkom Foto: Vladimir Šporčić

- Uradio je super foru, znao je da do mene neće doći preko društvenih mreža. On se pretplatio tamo i počeo je da „tipuje“. On je cela tri dana proveo da „tipuje“, ništa ne traži...I naravno da zapadne za oko neko ko od jutra do mraka „tipuje“. Nikada nijeprigovorio, bio je veliki džentlmen. Jeste, par hiljada, sigurno. Ja sam rekla: „Prestani, mene je blam, ja ti ništa nisam dala za uzvrat“. Bilo mi je neprijatno, on je rekao: „Od tebe ne želim ništa, evo ti moj broj telefona, pa ako želiš, ti se javi“ – dodala je ona.

- On je shvatio da si ti prva skromna devojka na Onlifensu, ona ima osećaj sramote, svaka druga bi samo grabila – rekao je Milan.

- Znaš kada je to bilo?! Kada sam bila kod tebe u emisiji, u onoj plavoj haljini. On se oduševio emisijom, haljinom i svim ovim što postoji. Mi smo tri godine zajedno, obilazimo Ameriku, uživamo, srećna sam. Imam i dalje Onlifens, aktivna sam i podržava me. On je odmah izašao, par dana kasnije sam mu pisala – rekla je bivša košarkašica.

- Ovo sve podseća na našu Staniju...Ona kaže na jednoj od platformi, on kaže da je platio paket od 30 dolara, jedan od 100 dolara, pa je poslao četiri hiljade za šoping – rekao je voditelj.

Raskidali, pa se mirili

Podsetimo, pre godinu dana, glavna vest u domaćim medijima bila je i raskid ovog ljubavnog para. Naime, Milica i Milan Cvetinović, koji je ujedno i kum poznatom pevaču Darku Laziću, obnovili su romansu posle raskida. Iako su u prošlosti više puta prekidali vezu, Milica je na društvenim mrežama podelila fotografiju na kojoj pozira sa Milanom u ljubavnom trenutku - grli ga i ljubi, dok on uz osmeh pozira.

Milica je jednom prilikom boravila u Americi kod njega, gde je provela praznike, a onda šokirala sve objavom na Instagramu. Tad je navela da je frapirana sa kakvim je čovekom bila.

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- Pored mog sina i mojih prijatelja, nešto što me je juče oduševilo, obradovalo i nasmejalo jeste video na koji samo naletela listajući Instagram. Ljudi, verujte mi, ja sam šokirana sa kakvim sam likom bila. Ja nisam osoba koja bi bila sa takvim čovekom, u svakom smislu te reči - rekla je Milica u snimku koji je objavila.