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Đina Džinović, ćerka muzičke legende Harisa Džinovića i Meline Galić, trenutno uživa na luksuznoj jahti svog očuha, biznismena Džefrija Pola Arnolda Deja, odakle se redovno oglašava.

Sada su, nakon nekoliko dana provedenih u Grčkoj, otišli u Italiju, a njena nova objava je privukla pažnju.

Na plažu ponela torbu vrednu 15.000 evra

Naime, Đina je sa majkom i očuhom stigla na ostrvo Kapri u Italiji, odakle je podelila sliku sa plaže, dok je pozirala u bikiniju. Međutim, jedna stvar nikome nije promakla. Naime, kupaći kostim i šareni ogrtač, Đina je na plažu ponela torbu vrednu oko 15.000 evra.

1/4 Vidi galeriju Đina Džinović nosi torbu vrednu oko 15.000 evra na plaži Foto: Printscreen Instagram

Ovo je torba luksuznog dizajnerskog brenda, čije se cene kreću papreno. Đina je upravo tu skupocenu torbu, tokom poziranja stavila na stenu i nameštala se kako bi napravila savršenu fotografiju sa plaže.

Spoj koji na prvi pogled deluje nespojivo, luksuzna torba vredna desetine hiljada evra i bezbrižna atmosfera uz more, zapravo savršeno oslikava trend koji već neko vreme vlada modom: granice između "svečanog" i svakodnevnog luksuza sve su manje.

Iako se ova tašna tradicionalno vezuje za elegantne gradske kombinacije, poslovne prilike, večere i događaje na kojima je luksuzni aksesoar deo pažljivo osmišljenog stajlinga, Đinina objava sa plaže pokazuje potpuno drugačiji pristup.

Otkrila detalje sa putovanja

1/7 Vidi galeriju Đina Džinović Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Đina je odlučila je da počne da snima vlogove na svom Tiktok profilu. U svom prvom vlogu otkrila da su oni obišli 25 ostrva, da obilaze muzeje i da je svako jutro bude u devet sati ujutru što njoj ne odgovara.

- Obišli smo 25 ostrva. Vi ćete sada da pomislite da ja obilazim barove, ne. Oni mene vode po muzejima, sve je to prelepo, ali je u jednom momentu, je dosta. Bude me u 9 sati ujutru, ja sam neko ko voli da spava do 12, ali to menjamo. U zadnjih godinu dana malo živim brže što bi se reklo, prestala sam da izlazim, što ne znači da neću. Uskoro mi počinje fakultet. Oni me bude i meni ne bude dobro jer sam ja navikla drugačije. Budem malo nervozna preko dana, onda treniram i izbacim negativu iz sebe. Učim da budem smirena, staložena, vredna. Videćemo koliko će to da traje. Ja sam malo labilnija, imam želju da budem normalna. Počela sam da se družim sa ljudima koji rade i stvaraju. Bitno je da ja želim da promenim neke stvari u životu. Ja imam opciju da promenim neke stvari u životu i hoću - rekla je Đina, pa dodala:

1/9 Vidi galeriju Đina Džinović Foto: Printscreen, screenshot instagram, Printscreen/Instagram

- Pogledajte moj pogleda. Mama, bravo, ludilo. Očuh mi je objasnio da je ovo Akropolj, najromantičnije mesto na svetu. Moj očuh je izabrao ovaj restoran je je najromatičniji zbog pogleda, sve mi se sviđa. Večeras jedemo meso, muka mi je od ribe. Mama jede rižoto sa gamborima - rekla je Đina.

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