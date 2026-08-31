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"Konačno kod kuće" - reči su Emine Jahović koja je ponovo uspela da očara ljude na društvenim mrežama kada je pokazala kadrove iz luksuznog doma.

U prostranom dnevnom boravku dominira elegantna crna kožna fotelja sa pripadajućim tabureom, smeštena na raskošnom starinskom tepihu ukrašenom tradicionalnim motivima.

Visoki plafoni dodatno naglašavaju raskoš prostora, ukrašeni prefinjenim gipsanim detaljima i dekorativnom rozetom, dok beli radijatori u vintidž stilu unose poseban šarm i podsećaju na eleganciju nekih prošlih vremena.

1/4 Vidi galeriju Stan Emine Jahović u Turskoj Foto: Printscreen Instagram

Veliki prozori, koji se protežu gotovo čitavom visinom prostorije, otvaraju pogled ka vodi i prostranoj terasi sa upečatljivom kovanom ogradom. Kroz njih u enterijer prodire obilje prirodne svetlosti, dodatno ističući besprekoran parket složen u prepoznatljivu riblju kost.

Pored jednog od prozora pažnju privlači dekorativna pehar-vaza, dok bele mehanizovane roletne prostoru daju savremen kontrast klasičnim detaljima enterijera.

Ipak, najimpresivniji prizor pruža se sa terase. Pogled se otvara ka tirkiznim vodama Bosfora, dok brodovi koji plove morem upotpunjuju gotovo nestvarnu panoramu i stvaraju prizor dostojan razglednice.

1/7 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Printscreen/Instagram, Antonio Ahel/ATAImages

Okružena bujnim zelenilom i karakterističnim drvećem, ova rezidencija pruža potpunu privatnost i pogled na brda i obalu u daljini.

Nema sumnje da je pevačica svaki detalj uredila sa izuzetnim ukusom, spajajući tradiciju i vrhunski komfor za maksimalno uživanje.

Jedna od najluksuznijih zgrada

Inače, Emina Jahović se početkom leta preselila u taj novi luksuzni stan u evropskom delu Istanbula, saznaje Kurir.

Pop zvezda je za novu nekretninu od 100 kvadrata sa prelepim pogledom na Bosfor izdvojila oko milion evra.

- U starom stanu u azijskom delu Emina je imala totalni mir. Bila je okružena šumom i zelenilom, a sada je u epicentru dešavanja, gužve i haosa. Njen novi stan se nalazi u kvartu Bejolu kod čuvenog Taksima. Stan se nalazi u jednoj od najluksuznijih zgrada i ima prelep pogled na Bosfor. Ima 100 kvadrata, vrednost je oko milion evra. To se lako može proveriti. Emina je oduševljena stanom i pogledom, sve je uredila po svom ukusu. Jedino što joj smeta je ogromna buka, ali se polako navikava i na to. Prijatelji joj kažu da se ništa ne nervira, jer će se svakako za dve godine opet preseliti na neku novu lokaciju (smeh) - otkrio je nedavno naš sagovornik.

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