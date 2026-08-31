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Nekadašnja košarkašica Milica Dabović stavila je tačku na emotivnu vezu sa kumom Darka Lazića, Milanom Cvetinovićem, nakon četiri godine, a sada se oglasila i otkrila detalje.

Milica je istakla da Milana nije mogla da promeni koliko god da je to želela.

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- Posle skoro četri godine moram vam priznati da mi je raskid veoma teško pao. Jedno sam shvatila da je istina što ljudi pričaju da "vuk dlaku menja ali ćud nikad". Suštinu odraslog čoveka ne možeš promeniti, koliko se god trudio i želeo. Kao i uvek u životu idem dalje zajedno sa svojim sinom do pobede - rekla je kratko Milica za "Blic".

Oglasila se na mrežama

Milan, kum pevača Darka Lazića, osvojio je srce bivše šampionke u košarci a ona je neretko u svojim oglašavanjima isticala koliko joj je zapravo lepo sa njim. Sada, njeno oglašavanje na mrežama potvrdilo je da je došlo do raskida između njih dvoje.

- Ne vraćaj se bivšim ljubavima - piše na prvom instagram storiju, dok je na sledećem pisalo:

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- E moj narcisu I ti ćeš da uveneš - pisalo je na fotografiji, a poslednja je podigla veliku buru u javnosti:

Ovde će te pre osuditi što si se razvela, nego pitati šta si sve morala da trpiš pre nego što si otišla. Na svom statusu na socijalnoj mreži "Whatsapp", ona je podelila fotografiju sa sinom, pa je tako tekstom dodatno potvrdila navode da je došlo do pucanja tikve.

- Od kad sam krenula da idem u crkvu, shvatila sam da mi nismo jedno za drugo i da sam četiri godine bacila u vodu. Nekome prosto nema pomoći - napisala je ona na statusu na aplikaciji "Whatsapp".

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