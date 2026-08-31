Slušaj vest

Srpski fudbaler Nemanja Gudelj potpisao je jednogodišnji ugovor sa Hetafeom, zbog čega će narednih godinu dana živeti u Madridu. U špansku prestonicu preseliće se sa suprugom Anastasijom i njihovim sinom Iljanom, koji je na svet došao 15. jula ove godine.

Iako će im nova poslovna obaveza narednih meseci promeniti svakodnevicu, porodica Gudelj ostaje snažno vezana za Sevilju. Upravo u ovom gradu nalazi se njihov porodični dom, a tamo žive i članovi Nemanjine porodice - njegovi roditelji, brat i sestra.

1/5 Vidi galeriju Pevačica vodi računa o sebi Foto: Pritnscreen/Instagram, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Anastasija se porodila 15. jula, a trudnoću je gotovo devet meseci uspešno skrivala od javnosti. Vest o prinovi dugo je čuvala u krugu porodice, a tek nakon porođaja odlučila je da sa pratiocima podeli detalje ovog posebnog perioda. Nedavno je na Instagramu objavila niz fotografija iz trudnoće, koje su za kratko vreme privukle veliku pažnju i izazvale brojne emotivne reakcije.

Gudelj je dres Sevilje nosio od 2019. godine, a nakon šest godina provedenih u Andaluziji započinje novo poglavlje karijere. Pre dolaska u Sevilju, nastupao je za NAC Bredu, AZ Alkmar, Ajaks, Tjanđin, Guangdžou Evergrande i Sporting iz Lisabona.

1/4 Vidi galeriju Porodica na okupu Foto: Printskrin/Instagram, Shutterstock, Printscreen/Instagram

Za reprezentaciju Srbije do sada je upisao 75 nastupa, a sada ga očekuje novi izazov u La Ligi i život u Madridu, gde će mu najveću podršku pružati supruga Anastasija i njihov sin Iljan.

Ceca o boravku u Sevilji

Svetlana Ceca Ražnatović je nedavno sumirala utiske nakon boravka u Sevilj.

- Nisam se mora nagledala, ali mi je toliko bilo lepo. Bila sam sa unukom, sa svojom ćerkom, zetom, prijateljima. Mi smo sada jedna ogromna porodica, to je prelepo. Ilijan uživa kao mali princ. Ne ispuštamo ga iz ruku,on samo jede i spava kao i svaka beba. Tamo sam napunila baterije i jedva čekam da se posvetim albumu.

1/5 Vidi galeriju Pevačica doživela nezgodu Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink, Preent Screen

Posebnu radost donelo joj je druženje sa najmlađim članom porodice, unukom Ilijanom. Ceca kaže da se Anastasija odlično snašla u ulozi majke.

- On je četvrti unuk, ispraksovala sam se. Odmah sam ga uzela u ruke, sad mi ova trojica naspram njega izgledaju kao džinovi. Ilijan je kao krofna, nanosali smo se, mazili, hranili, presvlačila. Anastasija se odlično snašla kao majka. Nisam morala da joj dajem savete. Mi žene imamo urođeni instikt. Drago mi je da se odmah uhodala. Beba liči na majku i oca, svakim danom se sve menja. Znam na koga će da liči, na mene - prokomentarisala je Ceca uz osmeh.

Kurir.rs / blic

BONUS video: