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Dušica Jahović Turkdžan, snajka pevačice Emine Jahović, nalazi se na najluksuznijoj evropskoj destinaciji. Ona se oglasila na društvenim mrežama iz Monte Karla, pa je pokazala u kakvom raju uživa. Na sebi je imala odevne komade i nakit u ukupnoj vrednosti od nekoliko hiljada evra, dok je pozirala za pratioce na Instagramu.

Dobila je niz komplimenata, te je jasno da Dušica nikad bolje nije izgledala.

Dušica Trninić Foto: Printscreen/Instagram

Promenila veru

Javnost u regionu godinama je brujala o odnosu pop zvezde Emine Jahović i njene snajke Dušice Jahović Turkdžan. Priče o navodnom razdoru u porodici podgrejane su kada se pročulo da Emina nije prisustvovala venčanju svog rođenog brata, proslavljenog košarkaša Mirsada Turkdžana, i njegove izabranice.

Dušica, koja se pre udaje prezivala Trninić, privukla je ogromnu pažnju medija kada je odlučila da promeni veru i pređe iz hrišćanstva u islam pre stupanja u brak.

Pojedini su tada nagađali da Emina nije podržavala ovaj brak i da je upravo to razlog njenog izostanka sa slavlja u Novom Pazaru.

Dušica i Mirsad Turkdžan Foto: Prinstscreen/Instagram, Printscreen/Instagram

Međutim, istina o njihovoj porodičnoj dinamici potpuno je drugačija od onoga što se pisalo. Venčanje je zapravo održano u najužem krugu i bez medijske pompe, a izostanak pevačice bio je opravdan privatnim obavezama.

Da među njima nema ni traga netrpeljivosti, potvrdile su i fotografije iz Istanbula od pre nekoliko meseci kad je Emina proslavila 44. rođendan.

Na glamuroznoj proslavi u elitnom restoranu, Dušica je bila među najdražim gostima, tik uz Emininu majku Seniju i sestru Sabinu.

Vodi biznis sa Eminom

Pored toga što neguju blizak privatan odnos, njih dve su ostvarile i uspešnu poslovnu saradnju.

Emina je angažovala atraktivnu snajku kao zaštitno lice svog kozmetičkog brenda, čime je stavila tačku na sve gradske priče.

Izgleda da je porodica Jahović danas složnija nego ikada, dok Dušica uživa potpunu podršku i ljubav svoje poznate zaove.

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