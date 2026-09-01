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Dušica Jahović Turkdžan, snajka pevačice Emine Jahović, nalazi se na najluksuznijoj evropskoj destinaciji. Ona se oglasila na društvenim mrežama iz Monte Karla, pa je pokazala u kakvom raju uživa. Na sebi je imala odevne komade i nakit u ukupnoj vrednosti od nekoliko hiljada evra, dok je pozirala za pratioce na Instagramu.

Dobila je niz komplimenata, te je jasno da Dušica nikad bolje nije izgledala.

1/4 Vidi galeriju Dušica Trninić Foto: Printscreen/Instagram

Promenila veru

Javnost u regionu godinama je brujala o odnosu pop zvezde Emine Jahović i njene snajke Dušice Jahović Turkdžan. Priče o navodnom razdoru u porodici podgrejane su kada se pročulo da Emina nije prisustvovala venčanju svog rođenog brata, proslavljenog košarkaša Mirsada Turkdžana, i njegove izabranice.

Dušica, koja se pre udaje prezivala Trninić, privukla je ogromnu pažnju medija kada je odlučila da promeni veru i pređe iz hrišćanstva u islam pre stupanja u brak.

Pojedini su tada nagađali da Emina nije podržavala ovaj brak i da je upravo to razlog njenog izostanka sa slavlja u Novom Pazaru.

1/11 Vidi galeriju Dušica i Mirsad Turkdžan Foto: Prinstscreen/Instagram, Printscreen/Instagram

Međutim, istina o njihovoj porodičnoj dinamici potpuno je drugačija od onoga što se pisalo. Venčanje je zapravo održano u najužem krugu i bez medijske pompe, a izostanak pevačice bio je opravdan privatnim obavezama.

Da među njima nema ni traga netrpeljivosti, potvrdile su i fotografije iz Istanbula od pre nekoliko meseci kad je Emina proslavila 44. rođendan.

Na glamuroznoj proslavi u elitnom restoranu, Dušica je bila među najdražim gostima, tik uz Emininu majku Seniju i sestru Sabinu.

Vodi biznis sa Eminom

Pored toga što neguju blizak privatan odnos, njih dve su ostvarile i uspešnu poslovnu saradnju.

Emina je angažovala atraktivnu snajku kao zaštitno lice svog kozmetičkog brenda, čime je stavila tačku na sve gradske priče.