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Bivši rukometaš Petar Kapisoda (50) ostvario je sjajnu sportsku karijeru i važio za velikog zavodnika, a bio je i u vezi sa poznatom glumicom Marijom Karan. Sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je dve bronzane medalje na Svetskim prvenstvima – 1999. godine u Egiptu i 2001. godine u Francuskoj.

Godinama se ređe pojavljivao u javnosti, a danas obavlja odgovornu funkciju u sportu i i dalje redovno trenira.

Njegovu porodicu obeležio je strašan zločin kada je njegov brat Filip Kapisoda prvo ubio pevačicu Kseniju Pajčin, a zatim izvršio samoubistvo.

Godinama se nije pojavljivao u javnosti

Nakon završetka sportske karijere, Kapisoda se godinama nije pojavljivao u javnosti. Danas obavlja funkciju predsednika Rukometnog saveza Crne Gore, pa su njegova pojavljivanja uglavnom vezana za promociju sporta kome je posvetio život.

Ovako danas izgleda Petar Kapisoda: Nakon što mu je brat ubio Kseniju, nestao iz javnosti

Bivši rukometaš Petar Kapisoda (50) ostvario je sjajnu sportsku karijeru i važio za velikog zavodnika, a bio je i u vezi sa poznatom glumicom Marijom Karan. Sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je dve bronzane medalje na Svetskim prvenstvima – 1999. godine u Egiptu i 2001. godine u Francuskoj.

1/6 Vidi galeriju Petar Kapisoda Foto: Printsceen/Youtube

Godinama se ređe pojavljivao u javnosti, a danas obavlja odgovornu funkciju u sportu i i dalje redovno trenira.

Njegovu porodicu obeležio je strašan zločin kada je njegov brat Filip Kapisoda prvo ubio pevačicu Kseniju Pajčin, a zatim izvršio samoubistvo.

Godinama se nije pojavljivao u javnosti

Nakon završetka sportske karijere, Kapisoda se godinama nije pojavljivao u javnosti. Danas obavlja funkciju predsednika Rukometnog saveza Crne Gore, pa su njegova pojavljivanja uglavnom vezana za promociju sporta kome je posvetio život.

Iako se već duže ne bavi aktivno rukometom, i dalje odlično izgleda i održava formu. Govoreći o svojim treninzima i navikama, Kapisoda je svojevremeno za jedan crnogorski portal izjavio:

„Nisam voleo suva atletska zagrevanja tokom priprema, a najmanje sam voleo da stojim u vrsti. Nije me držalo mesto. Voleo sam da budem fit i uvek sam trenirao više od ostalih. Vežbam i danas kad sam 'debelo' u penziji.“

Prošlo je 16 godina od tragedije

Pre 16 godina javnost je ostala u šoku nakon vesti da je pop pevačicu Kseniju Pajčin ubio njen tadašnji dečko Filip Kapisoda.

Filipov otac, Mirko Kapisoda, u više navrata je govorio o ovom nemilom događaju, ističući da vreme ne leči njegove rane i da se sa tugom nose kako moraju.

1/8 Vidi galeriju Ksenija Pajčin i Filip Kapisoda Foto: Printscreen You Tube, Printscreen, Dado Đilas

- Kako prolaze godine, sve mi je teže.Laže svako ko kaže da vreme leči rane, ove moje nikada neće da zacele. Svi se sa tom tugom nosimo kako moramo. Više ne pričamo šta se desilo te noći jer njega više nema, a to je najgore od svega. Sećamo ga se sa tugom i pominjemo ga svakodnevno, ali ne dižemo oko toga dževu, već se trudimo da nam ostane u sećanju vedar i veseo, kakav je bio. Vreme mi je donelo samo to da sada prihvatam da ga više nema, jer pomiriti se s tom činjenicom je najteže. Njegovi drugovi su nam česti gosti, pa tako osećamo da smo zadržali jedan deo njega - rekao je svojevremeno Mirko.