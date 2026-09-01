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Goran Bregović tokom svoje karijere zgrnuo je ogromno bogatstvo, a kako je jednom prilikom otkrio, iz straha zbog siromaštva kupovao je nekretnine. Proslavljeni muzičar u svojoj imovinskoj karti ima upisano 31 nekretninu. Do pre dve godine bio je vlasnik i vile u Istanbuli, ali ju je prodao vilu, za koju je, kako je Kurir ekskluzivno pisao, za koju je pre osam godina dao 2.000.000 evra.

Brega samo u Beogradu ima 15 stanova. Kako su prenosili mediji, on je na nekretnine dao 35 miliona evra.

"Bregović može da se pohvali da u vlasništvu ima bar 30 nekretnina u regionu, a oko 15 ima u srpskoj prestonici. Goran je na ovaj način rešio sebe, ali i svoje najmilije. Naime, Bregović većinu kuća i stanova izdaje ili prodaje, a nekoliko stanova u "Beogradu na vodi" prošle godine kupio je za svoje ćerke", otkrio je jednom izvor blizak pevaču

Sve Goranove nekretnine

Brega na Senjaku, jedno od najelitnijih beogradskih naselja, poseduje kuću koju je pazario 2018. godine, a kada ju je kompletno sredio, koristi je za iznajmljivanje. Poznato je da Goran poseduje dve vile u ovom delu grada. Njegove komšije su otkrile da u jednoj od njih živi kada je u Beogradu, ali i da je u prethodnih godinu dana muzičar pazario još dve nekretnine koje su trenutno u fazi sređivanja.

1/1 Vidi galeriju BREGA NA KUĆE I STANOVE DAO 35 MILIONA € Za jednu pukao 2.000.000 €, od vile na Senjaku zgrće OGROMNE PARE, vikendice mu ko DVORCI Foto: Ana Denda

- Kuću, za koju me pitate, on izdaje, ne živi u njoj, ali je nedavno kupio još dve vile u blizini, obe su na Senjaku. Ne znam tačno gde se nalaze, ali se priča da je već krenuo s radovima i da jednu od njih uveliko renovira. Koliko sam ja čula, praviće ogroman bazen na krovu, ali detalje zaista ne znam - ispričala nam je jednom prilikom sagovornica.

Visoke zidine i bela kamena ograda krase jednu od Bregovićevih vili na Senjaku, koja je cela obezbeđena ogradom i video-nadzorom. Pisalo se da je planirao da napravi muzički studio u ovom objektu.

Prvi komšija proslavljenog šefa Bijelog dugmeta otkrio je za Kurir da ga je za četiri godine video samo jednom, ali da je njegova vila stalno puna. On nam je ispričao da Goran tu nekretninu koristi za izdavanje i da se unutra snimaju mnogi filmovi, serije, spotovi, reklamne kampanje. Navodno, prema rečima jedne prolaznice, po naselju se priča da cena jednog snimajućeg dana u njegovoj kući košta 5.000 evra.

1/7 Vidi galeriju BREGA NA KUĆE I STANOVE DAO 35 MILIONA € Za jednu pukao 2.000.000 €, od vile na Senjaku zgrće OGROMNE PARE, vikendice mu ko DVORCI Foto: Ana Denda



U drugoj nekretnini na Senjaku Goran boravi kada se nalazi u Srbiji. Na ogromnom imanju nalazi se velelepna kuća u cigli, s velikim prozorima. Iz dvorišta vidi se veliki dečji koš.

Goranovi susedi su nam jednom ispričali da ga povremeno viđaju i da se ponaša "kao sav normalan svet".

- Viđamo ga često s obzirom na to koliko on boravi ovde. Uglavnom je na motoru kada god je suvo vreme. On je jedan normalan čovek koji ide u prodavnicu isto kao i svi drugi, ali definitivno je atrakcija gde god se pojavi - ispričala je jedna mlađa gospođa, a radnica obližnje piljare potvrdila je njene reči.

1/6 Vidi galeriju BREGA NA KUĆE I STANOVE DAO 35 MILIONA € Za jednu pukao 2.000.000 €, od vile na Senjaku zgrće OGROMNE PARE, vikendice mu ko DVORCI Foto: Ana Denda

- Dođe Brega kod nas kada je u Beogradu. Kupuje osnovne životne namirnice, pa svima nam treba hleb. Vole ljudi kada ga vide ovde, uvek imaju neko pitanje, dobace ponešto, ali on nema problem s tim. Svakome se javi, nasmeje, odgovori - rekle su komšije.

Popularni Brega poseduje vile, stanove i garsonjere i u Zagrebu i Parizu, na Crnogorskom primorju, Jahorinu, a procenjuje se da je za njih dao 35 miliona evra!

Vila na Jahorini je veličine 450 kvadrata i njena cena je na tržištu bila oko pola miliona evra.

1/5 Vidi galeriju BREGA NA KUĆE I STANOVE DAO 35 MILIONA € Za jednu pukao 2.000.000 €, od vile na Senjaku zgrće OGROMNE PARE, vikendice mu ko DVORCI Foto: Kurir

Muzičar je pre više od deset godina kupio luksuznu vilu na Perastu kako bi supruzi i ćerkama obezbedio idealno mesto za letovanje. Ovo zdanje se uklapa u arhitekturu prelepog crnogorskog gradića, pa je velelepna vila izgrađena u belom kamenu, okružena dvorištem i ograđena zidinama, ali i mediteranskom vegetacijom, kako bi porodica imala intimu tokom boravka. Vila je 2015. godine renovirana, a Brega je u obnovu kuće na Jadranu uložio 20.000 evra.

1/7 Vidi galeriju BREGA NA KUĆE I STANOVE DAO 35 MILIONA € Za jednu pukao 2.000.000 €, od vile na Senjaku zgrće OGROMNE PARE, vikendice mu ko DVORCI Foto: Nenad Kostić

Brega u Parizu već decenijama ima stan u jednom od najskupljih i najluksuznijih lokacija u gradu. Cene stanova su raznolike, od "skromnijih" milion, pa do čak četiri-pet miliona evra, u zavisnosti od kvadrature.

Foto: Kurir

Nekretnine kupovao jer se boji siromaštva

Brega je jednom prilikom izjavio da je pokupovao silne nekretnine iz straha od siromaštva.