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Bivša učesnica „Zvezda Granda“ Kristina Denić nedavno je postala majka, a danas se prvi put oglasila nakon porođaja.

Pevačica je na Instagramu podelila emotivnu fotografiju iz porodilišta, na kojoj pozira sa suprugom Stefanom Sretenovićem i njihovom ćerkicom Magdalenom, a uz objavu se zahvalila svima na čestitkama i lepim željama.

- Hvala vam, dragi ljudi, na svim predivnim porukama, čestitkama i lepim željama. Ne zamerite ako ne stignem svima da odgovorim, trenutno uživamo u našem najlepšem poklonu - napisala je Kristina.

Foto: Printscreen/Instagram

nače, Kristina i njen suprug Stefan svoju ljubav ozvaničili su brakom pre dve godine.

Vest da će postati roditelji pevačica je svojevremeno podelila putem Instagrama, kada je sa pratiocima otkrila da u njihovu porodicu stiže prinova.