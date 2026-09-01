PRVA SLIKA IZ PORODILIŠTA ZVEZDE GRANDA: Muž ušao u sobu i pokazao svoje princeze! Ćerki dali uzvišeno ime
Bivša učesnica „Zvezda Granda“ Kristina Denić nedavno je postala majka, a danas se prvi put oglasila nakon porođaja.
Pevačica je na Instagramu podelila emotivnu fotografiju iz porodilišta, na kojoj pozira sa suprugom Stefanom Sretenovićem i njihovom ćerkicom Magdalenom, a uz objavu se zahvalila svima na čestitkama i lepim željama.
- Hvala vam, dragi ljudi, na svim predivnim porukama, čestitkama i lepim željama. Ne zamerite ako ne stignem svima da odgovorim, trenutno uživamo u našem najlepšem poklonu - napisala je Kristina.
nače, Kristina i njen suprug Stefan svoju ljubav ozvaničili su brakom pre dve godine.
Vest da će postati roditelji pevačica je svojevremeno podelila putem Instagrama, kada je sa pratiocima otkrila da u njihovu porodicu stiže prinova.
Sada su njihove najlepše želje ostvarene, a porodica uživa u prvim danima sa ćerkicom Magdalenom.