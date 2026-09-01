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Bivša učesnica „Zvezda Granda Kristina Denić nedavno je postala majka, a danas se prvi put oglasila nakon porođaja.

Pevačica je na Instagramu podelila emotivnu fotografiju iz porodilišta, na kojoj pozira sa suprugom Stefanom Sretenovićem i njihovom ćerkicom Magdalenom, a uz objavu se zahvalila svima na čestitkama i lepim željama.

- Hvala vam, dragi ljudi, na svim predivnim porukama, čestitkama i lepim željama. Ne zamerite ako ne stignem svima da odgovorim, trenutno uživamo u našem najlepšem poklonu - napisala je Kristina.

Kristina Denić
Foto: Printscreen/Instagram

nače, Kristina i njen suprug Stefan svoju ljubav ozvaničili su brakom pre dve godine.

Vest da će postati roditelji pevačica je svojevremeno podelila putem Instagrama, kada je sa pratiocima otkrila da u njihovu porodicu stiže prinova.

Sada su njihove najlepše želje ostvarene, a porodica uživa u prvim danima sa ćerkicom Magdalenom.

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