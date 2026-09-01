BOJANA RISTIVOJEVIĆ U BOLNICI: Oglasila se iz bolničkog kreveta i otkrila kako se oseća (FOTO)
Bojana Ristivojević, voditeljka jutarnjeg programa na Prva TV, smeštena je na Kliničkom centru Srbije, a nakon što je jutros objavljena njena fotografija iz bolničkog kreveta, .
Bojana je bila lepo raspoložena i nasmejana, ali nije želela da ulazi u detalje o tome zbog čega se nalazi u bolnici.
Kratko nam je poručila da je dobro i da nema razloga za brigu.
- Okej sam, dobro sam - rekla nam je Bojana.
Podsetimo, jutros je isplivala njena fotografija iz bolničkog kreveta, na kojoj se vidi kako leži dok joj sestra pomaže.
Uprkos tome što se nalazi u bolnici, Bojana nije skidala osmeh s lica.
- Samo hrabro, izdrži - poželeo joj je prijatelj uz fotografiju.
Iako nije želela da otkriva zbog čega je u bolnici, najvažnije je da je Bojana dobro i da je, sudeći po njenom raspoloženju, sve u najboljem redu.
kurir.rs/telegraf