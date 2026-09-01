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Željko i Milica Mitrović proslavili su 33 godine braka, a medijski mogul tim povodom obradovao je svoju suprugu. Naime, Željko je Milici poklonio veliki buket crvenih ruža, kojim se ona odmah pohvalila na Instagramu.

Milica je podelila fotografiju raskošnog buketa koji je krasio njenu dnevnu sobu, dok je u objavi označila Željka bez ikakvog komentara, pa nema sumnje da ju je ovaj gest ostavio bez teksta.

Objavila fotografiju iz mladosti

Milica je na svom profilu podelila retku fotografiju iz mladosti na kojoj poziraju zagrljeni, nastalu u vreme kada su tek gradili svoje snove. Na uspomeni od pre više od tri decenije, Milica nosi crvenu sportsku majicu i ne skida prepoznatljiv osmeh sa lica, dok mladi Željko u plavoj majici drži ruku preko njenog ramena.

Milica Mitrović
Foto: Pritnscreen/Instagram

Uz privatnu fotografiju iz ranih dana njihove romanse, Milica je samo kratko stavila srce i broj 33 što je rekordnom roku izazvalo lavinu reakcija. Komentari podrške i čestitke brojnih poznatih ličnosti, prijatelja i saradnika samo su se nizali pod objavom, među kojima je prva bila Sanja Marinković koja je stavila srce.

Milica Mitrović
Foto: Printscreen/Instagram

U braku dobili dve ćerke

Željko i Milica su tokom tri decenije zajedničkog života uspeli da izgrade jedno od najvećih medijskih carstava u regionu, ali i da sačuvaju porodični mir. Iz svog braka imaju dve ćerke, Kristinu i Andreu, na koje su izuzetno ponosni.

Uprkos velikom pritisku javnosti i obavezama koje nosi njihov posao, uvek su isticali da su jedno drugom najveći oslonac, a ova fotografija iz mladosti podsetila je sve na same početke priče koja traje duže od tri decenije.

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