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U nedelju je održan izbor za Miss Univerzuma, a na događaju su posebnu pažnju privukli pevačica Tea Bilanović i njena pratnja, pozanti frizer Dejan Mladenović.

Dejan je prošetao u crnom klasičnom odelu, dok je Tea izdominirala u crnoj dugoj haljini sa otovrenim prorezima oko kukova, ali i grudi... Inače, Tea i Dejan sarađuju dugi niz godina.

Ko je Dejan?

Dejan Mladenović je aktivni korisnik Tiktoka i poznat je po deljenju svojih avantura, nedavno je otkrio da je nasledio kuću od svog dede – ni manje ni više nego na idiličnim Tenerifima.

Na jugu ostrva, iznad Alkale, Dejan je predstavio svoju nasleđenu vilu vrednu milion evra, ističući terasu kao svoje omiljeno mesto. Pored toga, otkrio je i kuhinju te očaravajući bazen s pogledom na Atlanski okean i plantaže banana.

Nastavio je da zadovoljava publiku gladnu više informacija o tome kako njegov život izgleda sada, i da deli detalje iz svog luksuznog načina života.

1/7 Vidi galeriju Tea Bilanović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Dejan je odlučio svoje nasledstvo da pretvori u biznis, iznajmljujući vilu za 10 osoba po ceni od 3.300 evra za 10 dana. Ova egzotična destinacija postaje Dejanova poslovna avantura, spajajući lepotu Tenerifa s prirodnim raskošima.

Jede pastu od 600 evra

Njegov video koji je skoro privukao pažnju je iz jednog luksuznog restorana gde je pokazao kako jede pastu od 660 evra. Naime, pasta je oko 40 evra, dok kavijar koji je stavio preko vredi 620 evra.