Slušaj vest

Mina Vrbaški nakon učešća u rijalitiju, ali i burnog raskida sa sada već bivšim partnerom, odlučila je da, da sebi oduška i otputuje na more sa mamom Ivanom i bratom. Rijaliti učesnica objavila je niz fotografija na društvenoj mreži Instagram, pa je pokazala kako uživa na moru u Španiji.

Mina je u jednom trenutku legla na stenu i pozirala, pa nam je na trenutak zaličila na sirenu. Njen plavi kupaći kostim, takođe, je privukao pažnju, pa je Mina svoje obline smestila u plavom bikiniju.

Tročlana porodica uživa u zajedničkim trenucima, koji su im itekako nedostajali s obzirom da je Mina bila u rijalitiju.

Foto: Printscrean

Mina šokirala tvrdnjama o bivšem

Podsetimo, Mina je nekoliko dana pre odlaska na odmor, govorila za medije.

- Sa mamom i bratom idem za Španiju, da sve nadoknadimo i provedemo kvalitetno vreme. Svi koji su trebali da budu, tu su uz mene. Vidim da dosta nekih ljudi ulaze, a ja sam definitnivno rekla da sam na to stavila tačku, tako da se više neću pojavljivati, neke ljude sam izdigla, a sebe srozala. Stavila sam zid i sve je to iza mene. Neko ide u Španiju du*e da osoli, a neko ide tamo iza zidina, videće na slikama kako sam se provela" - poslala je Mina bivšem dečku Viktoru Gagiću poruku, pa nastavila:

"Svima želim svu sreću, mislim da će tamo mnogima biti teško bez mene i mog učešća, jer ja uvek napravim haos, a obzirom da mene nema, mislim da neće biti ni drugih. Viktor će uvek biti bivši dečko Mine Vrbaški. Kad se budem vratila sa odmora idem kod advokata, čula sam šta je izjavio, izalaziće sigurno iz Elite na suđenja. Iskreno birala bih i tu da se ne vidimo. Tužiću ga jer je rekao da sam ja bila pod supstancama, znam da je na sudu validno da se radi i poligraf, može dlaka iz temena da se izvuče. Ja neću dopustiti da moja majka i brat doživljavaju nervne slomove. Ulazi u rijaliti da mi isplati odštetu, sve ću mu uzeti" - pričala je Mina Vrbaški, pa dodala:

1/4 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Printscreen Instagram, Printscreen Pink, Damir Dervišagić, Ana Paunković

"Bio je sa drugaricom moje majke, tada je imao 16. godina. To se on pohvalio mojoj mami, znam o kome se radi, ona je malo starija od moje majke. Nisam znala u šta se upuštam. Svaki sledeći put kad budem ulazila u neki odnos dobro ću upoznati partnera, neću da se zalećem. Moja porodica je 10 godina na tapeti, za nju nikad ništa loše nije izašlo.