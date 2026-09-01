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Jedno od najprepoznatljivijih TV lica, voditeljka Snežana Dakić, važi za damu sa stilom i ženu na čijem bi izgledu, ali i karijeri mnogi pozavideli. Voditeljka je bila u braku sa partnerom Vladimirom Mikićem, sa kojim je i dobila naslednicu. I dok je mislila da živi u najlepšem periodu života - karijera, porodica, popularnost, loše vesti su joj brzo pokucala na vrata.

Tada je počela njena najteža zdravstvena borba i najbolnija emotivna izdaja. Kada je pre 12 godina, saznala da joj je ugrožen život, Snežana je morala brzo da deluje.

Sama je istražila gde se nalazi najbolja klinika za endovaskularnu hirurgiju, sama odabrala lekara, prevela svoju kompletnu medicinsku dokumentaciju i pisala doktoru u Esenu koji joj je ubrzo odgovorio.

Tako se na Badnje veče pre 12 godina našla u bolničkoj sobi u Nemačkoj, čekajući operaciju zakazanu baš na Božić.

„Bila sam uplašena. Naravno! Strahovala sam u tom trenutku već tri meseca, jer je ishod moje komplikacije bio nepredvidiv... Bila sam jako usamljena te noći“, prisetila se Snežana tog prelomnog trenutka.

U trenucima najvećeg straha i samoće, bolničko osoblje joj je kao utehu poslalo duhovnicu koja je govorila njen jezik. Iako je operacija zahvaljujući savremenoj medicini prošla uspešno, pravi šok i emotivni slom usledili su po povratku u svakodnevicu.

Muž je izdao u najtežem periodu

Dok se borila sa iskustvom bliskim smrti i prolazila kroz najosetljiviji period oporavka, njen tadašnji suprug Vladimir ju je vara. Snežana je otkrila da tokom braka nije imala osećaj da je prevarena, ali saznanje o neverstvu i činjenica da su mediji došli do tih informacija pretvorili su njen oporavak u pravi pakao.

1/4 Vidi galeriju Snežana Dakić pozira na plaži Foto: Printscreen

„To je bio trenutak kada sam bila najslabija u životu i jako sam teško prošla kroz to. Taj manjak podrške, emocionalne i psihološke, pri tom to je i medijski bilo toliko ispraćeno da je to bila tortura. U momentima kada ti to više nije ni važno ti vodiš krizni PR“, ispričala je Snežana, priznajući da ju je u tom periodu bilo sramota što se o njenim privatnim ranama piše u javnosti.

Kasnije se ispostavilo da je njen brak pukao zbog Vladimirove sekretarice, koja je od njega bila mlađa čak 21 godinu. Sudbina je htela da i ta žena kasnije prođe kroz isto iskustvo, jer je bivši suprug prevario i nju.

Snežanina poruka o toksičnim odnosima

Nakon što je preživela medijsku torturu i uspešno se oporavila, Snežana danas živi punim plućima. Od bivšeg supruga dobija veliku alimentaciju, redovno održava vitku liniju napornim treninzima u trikou i trenutno uživa u sunčanim danima u Crnoj Gori.

Danas, sa distance i bogatija za ogromno životno iskustvo, Snežana često deli inspirativne misli sa svojim pratiocima o ličnoj odgovornosti i prepoznavanju toksičnih šablona u vezama:

„Sve se bolje rešava kada svaka strana preuzme svoj deo odgovornosti. Komplikovano je kad neko želi da dominira po svaku cenu ili da manipuliše. Lično mislim da su želja za dominacijom u odnosu i manipulativnost ključni pojmovi toksičnih odnosa. I kontrola! A onda možete da izaberete šta ćete sa tim. Da ostanete ili da odete“.