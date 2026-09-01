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Edita Aradinović nedavno je postala majka, devojčice kojoj je dala ime Zoia. Pevačica u svom vlasništvu već ima stan u Beogradu, koja je zaradila dugogodišnjim radom, a sada se oglasila i otkrila da je kupila, kuću!

Edita je objavila fotografije iz kancelarije gde je bila kako bi potpisala i zvaničan ugovor o kupovini. Uz fotografije, Edita je i napisala nekoliko reči koje su sve ganule

„Ljudi, danas je jedan od najbitnijih dana u mom životu! Upravo je potpisan ugovor za kuću!“, napisala je Edita.

Pevačica je istakla da je posebno ponosna na sebe zbog velikog životnog koraka koji je uspela da ostvari

„Mnogo sam srećna i ponosna da sam uspela u ovome. Nadam se da će Zojka biti ponosna i srećna“, dodala je ona.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Edita ovom prilikom nije otkrila detalje o novom domu, ali je jasno da za nju kupovina kuće predstavlja ostvarenje velike želje i jedan od najvažnijih trenutaka u životu.

Podsetimo, pevačica se porodila u julu i dobila ćerku kojoj je dala ime Zoia. Otkako je postala majka, ona se ne odvaja o dnaslednice, a često sa pratiocima deli trenutke iz svakodnevice koje je snalaze kao novopečenu mamu.