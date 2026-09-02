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Nikolina Vujičić (24), medicinska sestra iz Čikaga, nova je predstavnica Srbije na izboru za Mis univerzuma. Među 16 finalistkinja uspela je da odnese pobedu, a još od početka takmičenja važila je za jednu od glavnih favoritkinja.

Lepotice koje su predstavljale našu zemlju na izborima za Mis sveta pale su u zaborav.

Neke od njih su imale mnogo uspeha u tome. Dok su danas neke uspešne poslovne žene, druge su nastavile istim putem i ostale u svetu modelinga.

Tijana Stajišić

Tijana Stajšić proglašena je za Mis Jugoslavije 2002. godine i te iste godine osvojila 6. mesto na izboru za Mis Sveta, a njena lepota ne bledi. Bila je jedna od naših najuspešnijih misica, ali Tijana se ubrzo nakon izbora povukla sa javne scene, osim izuzetka kada je učestvovala rijalitiju "Veliki brat VIP - All Stars" gde je zavela glumca Dragana Marinkovića Macu. Tijana danas ima 35 godina, ali i dalje može da stane na crtu mnogo mlađim devojkama koje se bore za krunu. Bila je u burnoj vezi sa poznatim biznismenom Dejanom Popovićem Tigrom.

1/7 Vidi galeriju Tijana se prilično promenila od perioda kada je nosila titulu mis Jugoslavije, a mnogi komentarišu da je preterala sa estetskim operacijama. Foto: Fejsbuk, Printscreen/Instagram, Printscreen/Youtube

Jelena bin Drai

Bila je najlepša Srpkinja pre više od 20 godina, ali i Mis fotogeničnosti i Mis interneta. 2003. godine Jelena je upoznala arapskog biznismena Saida bin Drai čije se bogatstvo procenjuje na dve milijarde dolara. Venčali su se u Dubaiju, a svadbi je prisustvovalo oko 300 zvanica. Jelena i Said imaju troje dece Asju, Hilala i Hamdana. Nije se podvrgla estetskim zahvatima. Tvrdi da voli bore koje ima i da želi dostojanstveno da ostari. Koristi kvalitetne kreme, zdravo se hrani, trudi se da dovoljno spava, a za njen izgled su zaslužni genetika, kao i dobar muž.

1/11 Vidi galeriju Jelena Bin Drai Foto: Printscreen/Instagram

Sanja Papić

Sanja Papić proglašena je za Mis Srbije i Crne Gore 2003, a potom na takmičenju za Mis Evrope osvojila je drugo mesto. Ubrzo je usledilo i nadmetanje za Mis Univerzuma, a Sanja je osvojila prestižnu titulu druge pratilje.

Otvorila su joj se vrata svih većih modnih kuća, a postala je muza Roberta Kavalija. Ova Novosađanka, rođena 1984. godine, bila je zaštitno lice mnogih brendova, a kadar je delila i sa čuvenom Sindi Kraford. Diplomirala je ekonomiju na univerzitetu Megatrend.

Velika ljubav sa 23 godine starijim advokatom Dragoslavom Mišom Ognjanovićem krunisana je brakom 2017. godine, a već sledeće postali su roditelji ćerke Lare. Ognjanović je pre Sanje bio u braku sa još jednom lepoticom, bivšom "Plejboj" zečicom Natalijom Mihić.

Međutim, porodičnu idilu prekinuo je tragičan događaj, te 2019. godine, kada je Miša ubijen ispred svog stana na Novom Beogradu.

Ovaj zločin do danas nije rasvetljen.

1/10 Vidi galeriju Sanja Papić Foto: Printscreen Instagram

Ana Šargić

Ana je nosila titulu Mi Jugoslavije 2002. godine i bila je poslednja misica ove zemlje. Na svetskom takmičenju u Londonu ušla u top 20, a ni danas ne zaostaje za nekadašnjim izgledom. Udala se za Reza Kalantariana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sa kojim ima dve ćerke.

1/7 Vidi galeriju Ana Šargić Foto: Dejan Milićević, Privatna Arhiva

Skandal na izboru za Mis 2012. godine

Jedna od najburnijih priča u istoriji domaćih izbora lepote vezana je za Nikolinu Bojić iz Apatina, koja je 2012. godine proglašena za Mis Srbije.

Nedugo nakon pobede pojavile su se informacije da podaci iz njene biografije nisu bili tačni. Otkriveno je da je udata, što je bilo protiv tadašnjih pravila izbora, a osporeni su i navodi o njenom zanimanju. Predstavljena je kao fitnes instruktorka, dok su mediji pisali da je zapravo radila kao kuvarica u restoranu u Apatinu.

Usledio je veliki medijski pritisak, nakon kojeg je napustila Srbiju i otišla u Minhen. U javnosti se tada govorilo i o kruni vrednoj 5.000 evra, dok su organizatori navodno zahtevali da plati 50.000 evra.

U novembru iste godine krunu je predala Aleksandri Doknić.

Nikolina se kasnije povukla iz javnosti. Udala se za kanadskog tenisera Frenka Dančevića, sa kojim je život nastavila u Kanadi. Prema pisanju domaćih medija, dobili su dvoje dece, a ona se posvetila fitnesu i modelingu.

1/6 Vidi galeriju Nikolina Bojić Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen

Milica Jelić

Milica Jelić je bila Mis Srbije za 2010. godinu. Od anonimne devojke za kratko vreme postala je lepotica koja se našla u centru medijske pažnje, a istom brzinom su je i zaboravili, iako se povremeno nađe u medijima, kako kaže, ne svojom voljom. Bavi se i dalje manekenstvom, ali ističe da to nije njen primarni cilj u životu. Relativno skoro je završila fakultet i planira da se povuče iz modelinga i počne ozbiljniju karijeru u bankarstvu. Udata je za košarkaša Ivana Paunića, sa kojim ima sina.

1/17 Vidi galeriju Milica Jelić Paunić Foto: Printskrin/Instagram

Dina Džanković – zbog ljubavi vratila krunu

Pre nego što je Srbija dobila svoj nacionalni izbor, titule su nosile predstavnice Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore, a neke od njih ostale su veoma poznate i godinama nakon pobede.

Dina Džanković je 18. decembra 2005. godine osvojila titulu Mis Srbije i Crne Gore i ujedno je bila poslednja kojoj je to pošlo za rukom, budući da se naredne godine državna zajednica Srbije i Crne Gore raspala.

Dina je poreklom iz Novog Pazara i završila je arhitekturu, a mnogi je pamte i po tome što je samo nekoliko meseci nakon pobede odlučila da vrati krunu – i to zbog ljubavi.

Foto: Printscreen/Instagram



Titule se odrekla kako bi se udala za deset godina starijeg košarkaša Mirsada Turkdžana, rođenog brata pevačice Emine Jahović. Košarkaš i misica zabavljali su se nekoliko meseci pre nego što su odlučili da se venčaju u Turskoj.

U braku su dobili troje dece, sina Nusreta Kana i ćerke Nebu i Kairu.