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Saša Mirković oglasio se povodom pokušaja pojedinaca da ga uvuku u političke i nacionalne podele, te jasno poručio da za vređanje ljudi na osnovu vere, nacije ili boje kože u okviru Hype produkcije nema mesta. Istakao je da kompanija posluje širom regiona i da svi saradnici moraju da poštuju iste principe, bez izuzetaka.

Mirković je pritom podsetio i na odluku da se ne pojavi na Sarajevo film festivalu zbog pojedinaca za koje smatra da šire nacionalnu netrpeljivost, ali i na prekid saradnje sa jednom osobom koja je za Hype radila kasting, naglašavajući da privatni stavovi ostaju privatni sve dok se javno ne pretvore u uvrede i podele.

– Non stop se javljaju neki nebitni likovi koji bi da me uvlače u neke političke priče. Pod broj jedan, gospodo, ne bavim se politikom, ali imam svoj stav i svoje mišljenje. Pod broj dva, Hype produkcija i ćerke firme Hype-a, posluju u celom regionu i poštovaće sve ljude, sve vere i sve nacije u svim bivšim republikama Jugoslavije. Takođe, oni koji sarađuju sa nama moraju da poštuju ili neće moći sa nama da sarađuje – počeo je priču direktor i vlasnik Hype produkcije.

– S tim u vezi, kao što se nisam pojavio na Sarajevo film festivalu zbog određenih pojedinaca koji vole da šire nacionalnu netrpeljivost tako isto sam i određenoj pojedinki zahvalio na saradnji i kastingu koji je odradila za nas, jer ne želimo da ulazimo u bilo kakve nacionalne, verske ili bilo kakve druge podele jer poštujemo sve ljude, sve nacije i svaku boju kože. Ja ne znam koliko puta to treba nekoga da nacrtam. Svako onaj koji ima svoje privatno mišljenje o nečemu može da ima svoje privatno mišljenje. Onaj koji javno iznese to mišljenje, a vređa na taj način pripadnike neke druge nacije sigurno neće sarađivati sa Hype produkcijom – zaključio je Saša Mirković.

kurir.rs/Hypetv.rs

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