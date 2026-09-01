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Saša Mirković oglasio se povodom pokušaja pojedinaca da ga uvuku u političke i nacionalne podele, te jasno poručio da za vređanje ljudi na osnovu vere, nacije ili boje kože u okviru Hype produkcije nema mesta. Istakao je da kompanija posluje širom regiona i da svi saradnici moraju da poštuju iste principe, bez izuzetaka.

Mirković je pritom podsetio i na odluku da se ne pojavi na Sarajevo film festivalu zbog pojedinaca za koje smatra da šire nacionalnu netrpeljivost, ali i na prekid saradnje sa jednom osobom koja je za Hype radila kasting, naglašavajući da privatni stavovi ostaju privatni sve dok se javno ne pretvore u uvrede i podele.

– Non stop se javljaju neki nebitni likovi koji bi da me uvlače u neke političke priče. Pod broj jedan, gospodo, ne bavim se politikom, ali imam svoj stav i svoje mišljenje. Pod broj dva, Hype produkcija i ćerke firme Hype-a, posluju u celom regionu i poštovaće sve ljude, sve vere i sve nacije u svim bivšim republikama Jugoslavije. Takođe, oni koji sarađuju sa nama moraju da poštuju ili neće moći sa nama da sarađuje – počeo je priču direktor i vlasnik Hype produkcije.