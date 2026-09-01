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Zora Dubljević, jedna od najstarijih pevačica na Balkanu, nalazi se u bolnici u Makarskoj.

Pevačica je hospitalizovana, a njoj je u posetu stigla i njena koleginica Hanka Paldum

- Postoje susreti koji se ne mogu opisati rečima… Susreti koji dotaknu dušu, vrate uspomene i podsjete nas koliko su prijateljstvo, ljubav i pesma snažni - napisala je Hanka.

- U Makarskoj sam imala posebnu čast i veliku sreću posetiti moju dragu Zoru Dubljević, veliku umetnicu i legendu sevdaha.

- Naš susret bio je ispunjen suzama radosnicama, osmesima, zagrljajima i emocijama koje ćemo, sigurna sam, obje zauvek nositi u srcu. A onda se dogodilo ono najljepše… Kao nekada, zapevale smo zajedno našu „Sjajnu zvijezdu“.

Ko je Zora Dubljević?

Zora je rođena u Sarajevu gde je završila osnovnu školu, gimnaziju i Pravni fakultet. Njena ljubav za pesmom sve više je rasla tako da je pevala u svim prilikama u društvu školskim zabavama a kao gimnazijalka u kulturno-umetničkom društvu „Miljenko Cvitković” te kao student kroz članstvo u tim društvima ona se usavršavala kao pevačica i sve više oblikovala svoj glas i repertoar.

Kulturno-umetničko društvo „Slobodan Princip Seljo” bilo je rasadnik budućih izvođača sevdalinke; pored Zore tu su bili Safet Isović, Himzo Polovina, Zehra Deović i drugi.

Zora Dubljević pripada grupi baštinika sevdalinke. Karijeru je gradila bez skandala. Značajne su sljedeće njene interpretacije pjesama: Ne ašikuj Mujo, Oj mjeseče Bekrijo, Ječam žele Tuzlanke đevojke. Postala je solista Radio Sarajeva 1958. godine.