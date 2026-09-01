Slušaj vest

Dino Bešlić za kratko vreme ostao je i bez oca i bez majke. Voljene roditelje izgubio je u roku od osam meseci. Legenda narodne muzike Halid Bešlić napustio nas je u oktobru prošle godine, dok je njegova supruga Sejda Bešlić preminula pre tri meseca.

Dino ima svoju porodicu, suprugu i decu koji su mu velika podrška u ovim teškim danima. Sin jedinac se ne miri sa gubitkom svojih roditelja, pa često na društvenim mrežama objavljuje zajedničke trenutke koje je provodio sa roditeljima. Danas se ponovo oglasio fotografijom koja tera suze na oči, a opis je podjednako emotivan.

- Mama, danas je tri meseca kako si nas napustila. Molim dragog Alaha da ti podari najlepše Dženetske bašće. Znaj, fališ mi da ti malo tersam (prim. atu. zvocati, gunđati). Verujem u to da ćemo se sresti, nekada svi zajedno. Volim vas - napisao je emotivni Dino.

Foto: Printscrean

Poznati se oprostili od Sejde

Na poslednjem ispraćaju okupio se veliki broj građana Sarajeva, ali i drugih gradova Bosne i Hercegovine te zemalja regiona, koji su došli kako bi odali počast preminuloj i pružili podršku porodici Bešlić u ovim teškim trenucima.

Na dženazi i ukopu bili su prisutni Dino Merlin, Fahrudin Pecikoza, Nazif Gljiva, Nihad Alibegivić, Osman Hadžić, i pevačice Nikolina Kovač i Slađana Mandić...

1/10 Vidi galeriju Halid Bešlić je srce posvetio supruzi kojoj je otpevao zadnju pesmu u životu i karijeri Foto: Pritnscreen/Youtube, Print Creen Youtube

Poslednji ispraćaj protekao je uz brojne izraze saučešća i reči podrške upućene porodici Bešlić, dok su okupljeni u tišini odali počast preminuloj.