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Brojne poznate ličnosti imali su neuspele brakove, a uzevši u obzir da su pod budnim okom javnosti, mnogi detalji ih njihovih života dospevali su u medijima nakon razvoda. Brak Igora i Sofije ipak nije najkraći.

Leontina Vukomanović i Filip Pat

Leontina se udala u maju 2009, posle tri meseca zabavljanja sa violinistom Filipom Patom, a u aprilu 2010. rodila se mala Lucija. Taj brak je trajao tri godine. Leontina i Filip su se dogovorili da se raziđu jer su oboje zaključili da njihov brak, nažalost, ne funkcioniše kao u početku. Brigu oko svoje jedinice preuzeli su oboje, s tim što je pevačica dobila starateljstvo nad detetom.

1/5 Vidi galeriju Leontina i Filip Pat sa ćerkom na koncertu Foto: Ata Image

Ognjen Kajganić i Aleksandra Jeftanović

Rukometaš i voditeljka tokom dve godine braka toliko su retko bili u javnosti da njihove zajedničke slike skoro i da nema. O razlozima razlaza nisu ni govorili, a okruženje je okrivilo njihovu čestu razdvojenost zbog karijera.

Foto: Damir Dervišagić, Dragana Udovičić

Petar Strugar i Ivana Nikolić

Početkom decembra 2013. godine Petar Strugar i šest godina starija koleginica Ivana Nikolić venčali su se na intimnoj ceremoniji u Zemunu, a u junu 2014. postali su roditelji sina Zarije. Posle više od godinu dana nakon venčanja poznati umetnici odlučili su da se rastanu. Iako su na sve načine pokušali da sačuvaju svoj brak, kada su shvatili da je to ipak neizvodljivo, zajedno su doneli odluku da život nastave odvojeno.

1/5 Vidi galeriju Ivana Nikolić i Petar Strugar bili su u braku dve godine Foto: Marina Lopičić, Ana Paunković, Printscreen, Pritnscreen

Aleksandra Radović i Dejan Nikolić Džoni

Pevačica je još kao studentkinja bila u vezi, a kasnije i u braku s bubnjarem Dejanom Nikolićem Džonijem, s kojim je nastupala u vojnom orkestru. Međutim, posle dve godine Dejan je iznenada saopštio ostalim članovima orkestra da je Aleksandra rešila da napusti i njega i posao, a razloge nikad nikome nije rekao, pisali su mediji.

1/4 Vidi galeriju Dejan Džoni Nikolić, prvi muž Aleskandre Radović Foto: Damir Dervišagić, Facebook, Instagram

Dado Polumenta i Selma Mekić

Dado i Selma su brak sklopili 2012. godine u Novom Pazaru, po islamskim običajima, ali se on nije dugo potrajao. Nakon samo pet i po meseci braka, pevač se razveo od svoje supruge, veroučiteljice Selme. Kako su mediji tada pisali, razlog njihovog razlaza bio je pevačev povratak izlascima, noćnom životu i fotografisanju sa nepoznatim devojkama.

1/5 Vidi galeriju Selma Mekić Foto: Pritnscreen/Facebook, Printscreen/Instagram

Danijel Alibabić i Jovana Nikolić

Danijel i Jovana bili su braku nešto više od tri meseca. Oni su se upoznali i zavoleli na “Farmi”, a onda su velikom svadbom zapečatili ljubav. Međutim, ubrzo su počeli da optužuju jedno drugo za razne loše stvari, a Jovana je rekla da je kod Danijela “jela samo sendviče”. Jvana je u svom saopštenju upućenom medijima rekla kako je Danijel homoseksualac, dok je on za nju govorio da je divljakuša bez manira.

1/9 Vidi galeriju Danijel Alibabić i Jovana Nikolić Foto: Marina Lopičić

Slađa Delibašić i Milan Pejović

Slađana Delibašić, posle razvoda od Đoleta Đoganija, udala se za 15 godina mlađeg Milana Pejovića sa kojim je bila u braku svega deset meseci.

1/4 Vidi galeriju Slađa Delibašić bila 10 meseci u braku sa 15 godina mlađim policajcem Foto: Damir Dervišagić, Marina

Dunja Ilić i Saša Grujić

Pevačica je šokirala domaću javnost kada je objavila da se udala za Sašu Grujića iz Vranja, za kog niko do tada nije čuo. Pevačica Dunja Ilić udala se potpuno iznenada, ali je nakon dvanaest dana bračnog života odlučila da se razvede.

1/7 Vidi galeriju Dunja Ilić sa Sašom Foto: Facebook, Fejsbuk

Indira Indy Aradinović

Indira se udala za svog izabranika sa kojim je živela u Danskoj, ali je brak trajao svega tri meseca. Pevačica je nedavno otkrila da joj nikada nije smetala njegova bivša žena iako se često osećala kao da je sa već oženjenim čovekom u braku. Od strane njegove porodice nije bila prihvažena, a danas nerado govori o ovoj temi.



Nenad Aleksić Ša i Vanja Ignjatović

Rijaliti učesnik Elite razveo se nedavno tokom boravka u Beloj kući, ali i našao novu devojku. O njihovoj ljubavi brujao je region a ubrzo su se i venčali nakon samo nekoliko meseci zabavljanja. Isti vremenski period proveli su u braku kada su sve iznenadili prekidom odnosa ali i prljavim vešom koji su iznosili.