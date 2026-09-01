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Elita 10, samo što nije počela, a lekarski pregledi se uveliko obavjlaju. Ispred klinike gde dolaze budući učesnici, našli su se i novinari, pa su zatekli jednog od učesnika rijalitja koji nije skoro bio deo ovog formata. On se inače takmičio i u "Zvezde Granda". U pitanju je pevač Darko Vlajić.

- Nisam bio u rijalitiju možda 5 godina. Imao sam razne pozive, ali eto sada sam prihvatio. Radilo, odlučio sam se sad jer je pravo vreme. Ja sam se razveo, ali sad sam u braku sa drugom ženom. Najveća podrška su mi sadašnja i bivša žena - rekao je za Blic, Darko Vlajić, bivši takmičar Parova.

1/9 Vidi galeriju Pevač Darko Vlajić ući će u rijaliti "Elita 10", koji startuje sledećeg meseca Foto: Printscreen/Happy

Nakon dugih deset meseci emitovanja prethodne sezone "Zadruge 9 Elite", gledaoci sa velikim nestrpljenjem iščekuju povratak omiljenog rijaliti programa na male ekrane. Jubilarna, deseta sezona donosi mnoga uzbuđenja, a pripreme za ovaj televizijski spektakl su već u završnoj fazi.

Elita 10 počinje 5. septembra

Direktorka zabavnog programa televizije Pink, Milica Mitrović, zvanično je otkrila na svom Instagram profilu da će spektakularni početak i useljenje u "Elitu 10" biti emitovano uživo u subotu, 5. septembra, sa početkom od 21 čas. Ona je takođe obelodanila i zvanični tizer koji najavljuje nikad jaču i luđu sezonu, što je odmah izazvalo ogromno ushićenje i lavinu komentara publike.

Dok se pripreme privode kraju, neka od imena koja će se useliti u dobro poznatu Belu kuću već su zvanično potvrđena. Među učesnicima "Elite 10" naći će se zvezde koje su dobro poznate gledaocima i koje garantuju vrhunsku zabavu: