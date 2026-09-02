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Pevačica Indira Levak slavu je stekla u Hrvatskoj, a potom i u regionu kao članica sastava "Kolonija", koja je bila jedna od omiljenih dens grupa devedesetih godina.

Ipak, detalji o Indirinim počecima malo su poznati javnosti, pa malo ko zna čime se bavila u mladosti i na koji način je zaradila svoj prvi honorar.

Naime, pevačica je pohađajući nižu muzičku školu bila i članica Županijskog orkestra, a pored proslava na kojima su nastupali, bili su često pozivani da gostuju na sahranama i muzikom isprate pokojnika.

Indira Levak Foto: Story.hr arhiva

Indira je zahvaljujući tome zaradila prvi novac, da bi kasnije počela da radi u opštinskoj upravi.

Dve godine je skupljala novac da bi uložila muziku, a onda je slučajno srela Borisa Đurđevića i Tomislava Jelića Kamenog, koji su bili radijski voditelji i producenti. Predložili su joj da snime singl, a onda je nastao album 1996. godine.

Njih troje su potom grupi dali ime "Kolonija" koja je bila aktuelna sve do 2017. godine kada se rasturila, a pevačica je nastavila solo karijeru.

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