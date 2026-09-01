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Seka Tomičić, poreklom iz Crne Gore, uspešno spaja muzičku karijeru i privatni biznis koji razvija već 25 godina. Iako se na javnoj sceni pojavila pre osam godina u izdanju „Grand produkcije”, gde je izdala jedan album, a potom saradnju nastavila sa PGP RTS-om, njeni poslovni temelji postavljeni su znatno ranije.

Muzika je bila njen san od najranijeg detinjstva, a novac za prve kasete odvajala je od školskog doručka. Već sa 13 godina počela je da nastupa sa bendom iz Tivta, kada ju je primetio i čuveni kompozitor Milutin Popović Zahar. Ipak, teške ekonomske okolnosti i inflacija primorale su je da se tada povuče i posveti preduzetništvu.

Otepvala "Psujem te živote" i oduševila Zahara

Pevačica se podsetila svojih početaka i odluke da se na neko vreme povuče sa scene:

„Rodila sam se sa tim talentom, ceo život sanjam o tome. Volela sam da pevam i bilo mi je bitno da se dohvatim mikrofona, u školi sam uvek tokom slobodnih tema maštala o muzici, orkestru, pevanju. Pre su se kupovale kasete i novac koji mi roditelji daju za doručak da kupim u školi, ja sam skupljala i kupovala kasete. Sa 13 godina sam počela da pevam sa jednim bendom iz Tivta, sećam se da smo imali nastup na Avali i došao je Milutin Popović Zahar da me čuje, pevala sam 'Psujem te živote' od Nade Topčagić i jednu pesmu od Magazina, dva žanra. On me je pitao da li bih ja pošla sa njim, pevala sam i Brenine pesme. Tada je bila inflacija, nismo imali novca ni za hleb i ja sam se povukla. Bazirala sam se na privatnom biznisu gde sam danas uspešna, ali sam rekla da ću se vratiti muzici. Ušla sam na našu scenu na velika vrata i radiću to do kraja života”.

Razvila privatan biznis

Njen privatni biznis primarno obuhvata trgovinu rezervnim delovima za automobile, kao i usluge tehničkih pregleda. Kako pevačica naglašava, uspešno poslovanje joj služi kao materijalna baza bez koje ne bi mogla da ulaže u muziku, pesme, spotove i putovanja.

O tome kako funkcioniše spoj preduzetništva i estradne umetnosti, Seka objašnjava:

„Većinom su automobili u pitanju, radi se o trgovini rezervnih delova, imam i tehničke preglede i tako dalje. Muzika donosi i prihode i rashode, ja sam žena iz biznisa i znam vrlo dobro kako to ide i meni je to odskočna daska za sve ovo, morate imati novca da biste uložili u pesmu, putovanja, mikrofon. Već 25 godina, ako čovek želi da uspe mora da radi nešto novo, da ulaže. To je kao grana koja se razgranava, ako postavite dobro temelj vi onda nemate problem.”

Foto: Printscrean

Odnos prema zaposlenima

Jedan od najzanimljivijih podataka iz njene višedecenijske preduzetničke karijere jeste izuzetno nista stopa fluktuacije radnika — za 25 godina imala je samo 5 do 6 otpuštanja. U poslu insistira na odgovornosti, preciznosti i iskrenosti, dok laž i nepoštenje ne toleriše.

O odnosu prema radnicima i svojim principima poslovanja, zaključuje:

„Teško je danas to, malo je dobrih gazdi i radnika. Ja imam stalne radnike, za sve ove godine se desilo možda 5-6 otpuštanja. Ne tolerišem laž, pustiću vas ja jedan put, ali kada gledate da me konstantno lažete ja to znam. Život me naučio da skeniram ljude, kada mi neko prilazi ja mogu da ga ocenim, a čovek koji laže je spreman na sve. Volim da budem precizna i to me mnogo košta, kažu mi da sam kao policajac, ali ja sam samo odgovorna.”