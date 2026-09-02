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Rani jutarnji časovi, aerodrom, let za Podgoricu, prevoznik "Er Montenegro" i lice koje je nemoguće ne primetiti! Naš paparaco zatekao je Veljka Piljikića kako u cik zore pristiže na aerodrom, a vrlo brzo smo saznali i razlog njegovog puta - poleteo je pravo u zagrljaj svojoj dragoj supruzi, pevačici Seki Aleksić, koja ga je čekala u Crnoj Gori, tačnije na Adi Bojani.

Poleteo dragoj u zagrljaj

Veljko se na aerodromu pojavio u opuštenom izdanju, majici na bretele koja neodoljivo podseća na sportski dres, i šorcu, bez previše opterećivanja zbog stajlinga. Ipak, njega je gotovo nemoguće ne prepoznati. Karakteristična frizura, brojne tetovaže i, naravno, nabildovano telo čine kombinaciju koju, kada je jednom vidite, teško možete da zaboravite.

Dok je čekao ukrcavanje, Veljko je sve vreme bio okupiran telefonom.Međutim, prava priča počinje tek kad je ušao u avion. Piljikić je zauzeo mesto 1A, ono najbolje, odmah na početku aviona.

1/5 Vidi galeriju Paparaco Veljko Piljikić Foto: Kurir

Promena mesta zbog Veljka

Upravo je raspored sedenja bio glavna tema razgovora među putnicima. Kako se moglo čuti u avionu, mesto 1A prvobitno je bilo namenjeno jednoj putnici, ali joj je pred sam let promenjeno mesto sedenja jer je na 1A smešten upravo Veljko.

I sami smo mogli da vidimo da je žena pred ulazak u avion inače bila prva u redu za ukrcavanje, ali zaustavili su je zaposlena na aerodromu koja je proveravala karte pred let. Potom joj je uzeta karta i data joj druga. Kako smo čuli od oštećene žene, koja je naglas komentarisala ovu situaciju, navodno je Piljikić insistirao da baš tu sedne, pa su odlučili da mu izađu u susret.

Zanimljivo je da su se na istom letu našle i Sekine koleginice Kaja Ostojić i Anabela Atijas, koje su, za razliku od Veljka, svoje mesto u avionu zauzele kao i ostali putnici, ne tražeći protekciju za ono što im ne pripada.