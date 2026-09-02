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Kada žena odluči da se ošiša na kratko, to neretko nije samo promena frizure, već i svojevrsna životna prekretnica. Brojne dame sa javne scene upravo su u najvažnijim, najtežim, ali i najlepšim trenucima svog života odlučile da dugu kosu zamene kratkom frizurom. Neke su to učinile zbog imidža i želje da pokažu novu, snažniju verziju sebe, neke nakon velikih životnih gubitaka i tuge za voljenim osobama, dok su druge na ovakav potez bile spremne čak i zbog ljubavi. Njihove transformacije ostale su upamćene, a svaka od njih iza sebe nosila je priču koja je bila mnogo dublja od same frizure.

Jelena Karleuša

Jelena Karleuša je takođe nakon smti majke, Divne, od tuge i stresa se ošišala do glave.

Jelena je smrt majke, za koju je bila izuzetno vezana, teško podnela. Od tuge za njom ošišala je kosu, a neki su u tome videli i simboliku, jer je Divna pred kraj života bila prinuđena da nosi perike.

I ako je ova odluka donešena iz bolnih razloga, Jeleni je i kratka frizura odlično stajala.

Foto: Printscreen Instagram

Ava Karabatić

Najnovija koja je iznenadila javnost je Ava Karabatić, koja je svoju dugu kosu zamenila znatno kraćom frizurom.

Uz fotografiju je jasno poručila da ova promena za nju predstavlja novi početak i simbol ulaska u novu životnu fazu.

- Novi početak, nova frizura, nova ja“, napisala je Ava, uz pohvale na račun svoje šminkerke.

Foto: Printscreen

Miljana Kulić

Kao razlog za ovu radikalnu odluku, Kulićeva je navela da joj je bilo veoma teško nakon što je saznala da njen otac Siniša treba da ide na operaciju.

Njena majka Marija takođe je tada rekla da smatra da se Miljana ošišala od tuge i da joj je kosa bila najmanji problem u odnosu na ono kroz šta je porodica prolazila.

Ipak, Miljana je kasnije svoju odluku predstavila i kao svojevrstan "performans", govoreći da radi ono kako se u tom trenutku oseća. Nakon brijanja glave nosila je perike, pa je vrlo brzo promenila izgled i pojavila se sa plavom kosom.

Ova transformacija ostala je upamćena kao jedna od najradikalnijih promena imidža u rijalitiju, a Miljana je još jednom pokazala da je spremna na poteze kojima će privući pažnju javnosti.

Foto: Shutterstock/Pixel-Shot, Shutterstock/LightField Studios, Nemanja Nikolić

Mina Kostić

Zaštitni znak pevačice Mine Kostić oduvek je bila duga tamna kosa, a pevačica je jednom prilikom zatekla javnost velikom transformacijom, kada je promenila lični opis.

Naime, Mina je svoju dugu kosu, koju je negovala decenijama, ošišala na kratko, a ova velika transformacija bila je i više nego očigledna.

Mina Kostić Foto: Pritnscreen/Instagram

Zerina Hećo

Zerina Hećo postala je poznata javnosti tokom učešća u rijaliti programima, a najveću pažnju privukla je u "Zadruzi" 2019. gde je šokirala sve gledaoce.

Naime, ona je tada pred kamerama ošišala svoju dugu kosu i obrijala glavu, što je zaprepastilo i ukućane.

Bivša zadrugarka je tada, kako je i sama izjavila, mislila da je bolesna i nije mogla da gleda kako joj kosa opada, pa je odlučila da sama završi sa tim. Ipak mnogi tvrde da je to uradila jer je doživela nervni slom nakon raskida sa Vladimirom sa kojim je tada bila u vezi i otišla korak dalje.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Bivša zadrugarka je tada, kako je i sama izjavila, mislila da je bolesna i nije mogla da gleda kako joj kosa opada, pa je odlučila da sama završi sa tim. Ipak mnogi tvrde da je to uradila jer je doživela nervni slom nakon raskida sa Vladimirom sa kojim je tada bila u vezi i otišla korak dalje.

Mina Vrbaški

Mina Vrbaški poznata je po tome što je tokom godina često menjala svoj izgled, a posebno pažnju privlačile su njene transformacije kose.

Bivša rijaliti učesnica svojevremeno je odlučila da napravi veliku promenu i skrati kosu, čime je potpuno promenila svoj dotadašnji imidž.

Mina je eksperimentisala sa različitim dužinama i stilovima, a svaka nova transformacija izazivala je reakcije njenih pratilaca.

Od duge kose, koja je dugo bila njen zaštitni znak, prelazila je na kraće varijante, pokazujući da se ne plaši da promeni svoj izgled.