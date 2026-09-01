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Pevač Mirče Radulović, inače bivši muž voditeljke Ane Radulović, nedavno je postao otac devojčice po imenu Elena, koja je rođena iz njegove ljubavi sa novom partnerkom Majom Basarom.

1/3 Vidi galeriju Mirče Radulović i Maja Foto: Printscrean

Poslednjih dana, mediji su prenosili momente sa slavlja nakon rođenja Elene, a sada su isplivale i fotografije ponosne mame nakon izlaska iz porodilišta.

Topla porodična atmosfera

Maja je odlučila da na društvenoj mreži Instagram podeli deo tople porodične atmosfere iz njihovog doma sa naslednicom.

Naime, Maja je objavila emotivnu fotografiju na kojoj njena kuma Katarina Kolozeus u naručju drži tek rođenu naslednicu Elenu. Osim nje, u posetu je pristigla i supruga pevača Ljube Perućice.

Foto: Printscreen Instagram

Ponosna mama se pohvalila raskošnim cvećem, kao i specijalnim poklonom kojim ju je kuma obradovala. Iako je ostala misterija da li je buket stigao kao znak pažnje od tate Mirčeta Radulovića ili od kumova, jedno je sigurno - u njihovom domu trenutno vlada prava porodična idila.

Foto: Printscreen Instagram

Maja ovim objavama nije krila svoju sreću, a time je još jednom pokazala koliko su ona i Katarina bliske, a mala Elena je za rekordno vreme postala apsolutni centar sveta cele porodice i njihovih bliskih prijatelja.

Ana se oglasila

Inače, Ana Radulović se oglasila nakon što je njen bivši muž Mirče dobio drugo dete.

- Mnogo mi je drago, a najviše zbog Koste koji se mnogo radovao što mu stiže sestra. Pošto me pitaš kako tako rano, ja mogu samo da kažem da je imao sreće da je pronašao svoju sreću - rekla je Ana za "Pink.rs".

1/4 Vidi galeriju Ana Radulović uživa na Mikonosu Foto: Printscreen Instagram

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