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Veliku pažnju privukla je maloletna učesnica "Elite 10", Jovana Kosovac, još pre samog ulaska na imanje u Šimanovcima. Novosađanka koja, prema pisanju medija, ima napunih 18 godina, sada je otvoreno govorila na lekarskom pregledu za rijaliti, nastavila je sa izjavama koje su nedavno izazvale brojne reakcije, da će rasturiti još mnogo brakova.

- Rasturila sam neke brakove, tek ću rasturiti. Biću mirna do 18. godine, posle toga haos - rekla je Jovana na početku razgovora.

- Ovo je deseti haos danas, svi me nerviraju, ja ću tamo da se odmorim. Trebalo je mama da dođe za potpis, i sad opet moram da dođem, rekla je Jovana, pa otkrila koji je njen tip muškarca.

- Moj tip su napucani istetovirani muškarci.

"Mama nije trudna"

1/4 Vidi galeriju Jovana Kosovac, učednica "Elite 10" Foto: Printscreen

S obzirom na to da se prošli put pričalo o tome da je Jovanina majka trudna, ona je sada otkrila šta je zapravo u pitanju.

- Mama nije trudna u pitanju je zdravstveni problem. Ona ima cistu na jajniku, nije debela, zbog ciste joj je stomak malo veći. Rasplakali su me neki komentari, uvek se nađe neko da pljuje bila ja svetica ili ne, a to je jedan od grehova.

- Mama se prvo šokirala, ali je morala da prihvati jer sam joj ćerka, bilo bi glupo da me odbaci.

"Majka je znala da sam rasturala brakove":

Jovana je skreno priznala da je mjaka upućena u njenu prošlost i stavove:

- Majka je rekla da je znala i pre da sam rasturila brakove, i pre nego što sam rekla javno, a na komentar da se majka krila kada se pojavila sa njom prošli put pred medijima, jovana je rekla:

- Krila?! Bože, to je njen stil, rekla je ona, pa šokirala izjavom da ju je nedavno verbalno napao jedan muškarac.

- Napao me jedan muškarac na ulici, bila sam sa drugaricom. Krenuo je da me pljuje najstrašnije, da mi vređa sve živo i mrtvo - zaključila je ona za "Blic".

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