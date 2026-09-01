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Nekadašnji rijaliti učesnik Murat Asylguzhin, koji se nakon učešća u rijalitiju vratio u Madrid, gde danas živi sa porodicom, oglasio se putem video-poziva i otkrio detalje odnosa sa Sarom Stojanović. Sara je nedavno boravila kod njega nekoliko dana, a njih dvoje upoznali su se upravo tokom učešća u rijalitiju.

Sara i Murat uživaju u ljubavi

1/5 Vidi galeriju Sara Stojanović Foto: Printscreen, Print Screen

Iako ističe da je izgubio godinu dana u rijalitiju, nije imao posao, dobio je ljubav, a sada zajedno kreću u nove pobede.

U planu im je da započnu zajednički život, i to u Španiji, a Murat već traži stan.

- Kod kuće sam u Madridu. ispratio sam Saru prošle nedelje, ali se nadam da će opet doći ovde za par nedelja - kaže Murat, otkrivajući nam da je proveo lepe dane sa Sarom u Španiji.

- Bilo nam je prelepo, svaki dan smo imali planove, putovali smo. Upoznala je moju porodicu, ovo je sad njena druga kuća. Upoznala je baku, deku, tatu i majku, oni jedva čekaju da je vide ponovo. Plašio sam se malo kako će sve biti, jer je to rijaliti veza, ali mi se poštujemo, volimo, zbog toga nas moji i podržavaju. Sara i moja mama izgledaju kao "majka i ćerka".

Iako su raskinuli vezu nakon rijalitija, palo je pomirenje nakon nekoliko dana, a Murat i Sara sada planiraju da vezu podignu na viši nivo i zajednički život.

- Sara je krenula da uči španski, a istovremeno i engleski, a zbog mene mora i ruski, nije to sve lako. Imamo zajedničke planove, već smo krenuli da tražimo stan, verovatno će to biti Španija ove godine. Ne znam još uvek, videćemo. Ja danas i sutra imam dva intervjua za posao, videćemo šta će biti, ali jedno je sigurno - biće lepa destinacija.

Kako kaže, ne kaje se zbog učešća u rijalitiju, čeka isplatu honorara kako bi mogao da pravi dalje planove.

- Ne kajem se zbog učešća u rijalitiju, bilo je teško sa 60 ljudi koji imaju različite karaktere. Zahvalan sam za ovo iskustvo, zato što sam naučio jezik, imam društvo, upoznao sam tamo devojku sa kojom planiram budućnost, nadam se da će biti moja žena. Srećan sam i zaljubljen, ozbiljna je veza i još se trudim oko toga. Tamo nije bilo lako jer su se svi mešali u našu vezu, znao sam i da ćemo napolju imati pritisak, ali na neki drugi način, da nađem posao, stan. Za ljubav treba da se bori - kaže on i dodaje:

- Planiram ozbiljan život sa Sarom, želim da se fokusiram na to, naredne sezone ne postoji mogućnost da uđem. Kroz par nedelja će biti isplata honorara, videćemo kolika će zarada biti. Voleo bih da naša veza bude kao Enina i Pejina. Kad su oni izašli, niko nije verovao u njihovu ljubav, a ona je sve jača i jača, isto kao i ljubav mene i Sare. Mnogi nisu verovali u našu ljubav, a vidim da imamo veliku podršku.

1/4 Vidi galeriju Sara Stojanović i Murat Foto: Printscreen Instagram

Murat ističe i da se potresao kada je video svađu Sare i Saleta Luks koji je čak ušao u sukob i sa njenom majkom.

- Pratio sam emisiju i čuli smo. Video sam i šta se dogodilo ispred Pinka i iznervirao sam se. Više sam ja bio nervozan nego Sara, jer su bile provokacije. Luks pre početka emisije, Sari nije dao da završi intervju, pokazao je nepoštovanje prema svima tamo koji su prisustvovali. Da sam ja bio pored Sare, ne bi bilo tako sigurno. Zaštitio bih je. Ja bih napravio haos ili ne bi Sara ušla u emisiju, da bude sa njima u istoj prostoriji, ne bih to dozvolio. Sara je bila na početku sa Ivanom, Luks je bio njen dečko, ali to im ne daje pravo da je vređaju. Sara i Miki Dudić su imali aferu, spavali su jednu noć, ali on je gospodin, ne spominje to, ne provocira je. Još kad je krenula emisija, čulo se da joj Sale Luks dobacuje. Mislim da Saleta Luksa nema nigde i da preko Sare želi da bude u priči i da uđe u sledeću sezonu.

Na pitanje šta su mu roditeljki rekli zbog učešća, Murat kaže:

- Nije "bravo", jer sam ja prošle godine u septembru završio master, ona je očekivala da ću da nastavim ozbiljnu karijeru i da otvaram nove salone. Ja sam tu izgubio godinu dana, ali dobio godinu životnog iskustva. Naučio sam jezik i to mi je otvorilo mnoga vrata. U Beogradu bih voleo da otvorim salon, i ako budem hteo da živim u Beogradu, ja ću da nađem posao.

Kurir.rs/Blic