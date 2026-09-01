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Nekadašnji učesnik rijalitija i pevač Nikola Grujić Gruja svoju emotivnu vezu sa Milenom Šarac Mimom otpočeo je pred kamerama. U to vreme, on je načinio javnu preljubu i zbog Milene napustio je tadašnju suprugu sa kojom je dobio dvoje dece.

Po završetku učešća u rijalitiju, par je otpočeo zajednički život koji je kasnije krunisao veridbom. Međutim, nedavno su osvanule tvrdnje da je na njihovu ljubavnu priču stavljena tačka.

1/6 Vidi galeriju Nikola Grujić Gruja i Milena Šarac Foto: Rajko Ristic

Gruja se, takođe, svojevremeno osvrnuo na lavinu negativnih komentara i javnih osuda sa kojima se suočio zbog javne preljube, te je otkrio da li oseća grižu savesti zbog toga što je izneverio svoju nekadašnju porodicu:

- Sve što radim u životu radim da bih bio srećan, zato sam samoživ, mislim, tako se pokazalo, iako ja ne smatram da je to tako. Tačno je da gledam uvek sebi da ugodim, pa i po cenu da se neko drugi ne oseća najbolje, ali se vodim emocijama i trenutnim osećajem - rekao je on jednom prilikom.

Prokockao dva stana u Beogradu

Osim što se susreo sa ljubavnim skandalima koji ga prate, Gruja je otvoreno govorio za domaće medije i o svojoj mračnoj prošlosti, finansijskim gubicima, ali i borbi sa zavisnošću od kockanja,otkrivajući da je zbog ovog opasnog poroka ostao bez krova nad glavom:

- Ranije sam se kockao, ali sam taj porok uspeo da prevaziđem. Sada volim malo da popijem i ako žene spadaju u porok, onda su mi porok i žene. Počeo sam da se kockam kao klinac, sa nepunih 18 godina sam išao u kockarnice i gubio dosta novca. Na kocki sam prokockao dva stana u Beogradu.

1/9 Vidi galeriju Nikola Grujić Gruja Foto: Rajko Ristic, Printscreen/Instagram, Printsccreen/Instagram

Sumnjao na trudnoću

Iako je nakon svega mnogima delovalo da će njihova ljubav opstati, oni su odlučili da stave tačku na njihov odnos, ali ni ovo nije prošlo mirno, jer je Nikola sumnjao da je njegova izabranica trudna, a da to ne želi da mu saopšti.

- Mnogi me kažu da je možda trudna, ali ne sa mnom. Sad vraćam film kad je mogla da me prevari, kad smo stalno zajedno. Verujem da je to nemoguće, ali sumnjam jedan posto da me je prevarila. Sad možda i ima nekog, ali mislim da nije imala nikog dok smo bili zajedno, a sada možda zbog tog nekog i izbegava viđenje sa mnom – pričao je nedavno Gruja i dodao da se ne kaje zbog javne prevare iako je prekinuo odnos sa Mimom.

- Nikad ne žalim zbog toga što sam uradio i to je bila moja odluka i izbor, bio sam srećan sa njom i ne mogu da žalim za nečim u čemu sam bio srećan. Teško mi je, naravno, da se prisetim svega toga i to su teške životne odluke i ne donose se preko noći, a meni je trebalo tri i po meseca da se odlučim na takav korak, a odlučio sam se zato što sam osetio ljubav. Prema njoj imam i dalje emocije i kad bi se videli vrlo verovatno bi se pomirio, ali mora da se vidi šta i kako dalje.

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