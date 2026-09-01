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Pevačica Neda Ukraden nedavno je proslavila 76. rođendan, a svojim izgledom i dalje privlači pažnju gde god da se pojavi. Kada se pojavi u bikiniju, mnogi ne kriju oduševljenje njenom vitkom linijom, a pevačica nikada nije skrivala da je tokom godina mnogo pažnje posvećivala ishrani i fizičkom izgledu.

1/7 Vidi galeriju Neda Ukraden Foto: printscreen/društvene mreže, Printsceen

Neda je svojevremeno otkrila i kako izgleda njen jelovnik, kao i na koji način je uspela da održi željenu kilažu. Kako je ispričala, problemi sa viškom kilograma javili su se tokom karantina, kada je često pripremala razne specijalitete za ćerku i zeta. Kada je primetila da joj se višak najviše nakuplja u predelu stomaka, odlučila je da promeni način ishrane i počela da primenjuje takozvanu liposukcijsku dijetu.

Njena ishrana tada se uglavnom bazirala na proteinima, dok je ugljene hidrate i šećere nastojala da svede na minimum. Posebno mesto u njenom jelovniku zauzimali su zdravi šejkovi, koje je konzumirala na svaka četiri sata. Pored njih, najčešće je jela meso, velike količine salate i ribu, koju, kako je ranije isticala, ume odlično da pripremi.

1/5 Vidi galeriju Provodi se za sve pare na moru Foto: Privatna arhiva, Screenshot

Pevačica je tom prilikom podelila i primer svog dnevnog jelovnika, naglašavajući da joj je ovakav režim ishrane veoma prijao. Kako kaže, nikada nije bila sklona prejedanju, pa joj održavanje ovakvih navika nije predstavljalo veliki problem.

Ovo je jelovnik Nede Ukraden:

Doručak: Voćni smuti.

Ručak: Šnicle i zelena salata.

Večera: Potaž od brokolija.

Savet plus: Ukoliko između obroka osetite glad, Neda savetuje da popijete šolju čaja od đumbira, koji ima blagotvoran uticaj na varenje, ali i stvara osećaj sitosti.

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