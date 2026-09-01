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Nekadašnja manekenka Dejana Živković nedavno je stavila tačku na brak sa biznismenom Filipom Simovićem sa kojim je provela četiri godine i dobila dva sina.

Kada je otišla iz porodičnog doma sa decom, donela je odluku da nastavi da vodi računa o sebi, a prema fotografijama koje objavljuje na društvenim mrežama, može se zaključiti da izgleda fenomenalno.

Dejana je zapalila Instagram vrelim izdanjem u minijaturnom bikiniju, a izvajanim telom i trbušnjacima pokazala da je nakon dva porođaja brzo vratila savršenu liniju, a jasnom porukom stavila do znanja da izgleda bolje nego ikad.

Foto: Printscreen Instagram

Objava je izazvala brojne reakcije pratilaca, koji su Dejani pružili podršku u teškom periodu i pohvalili njenu figuru.

Detalji razvoda

Podsetimo, Dejana se iselila iz stana u kojem su Filip i ona živeli sa decom, a izvor je nedavno otkrio detalje rastanka.

- Dejanu već neko neko vreme ne viđamo u luksuznom naselju u kojem je živela sa mužem i decom. Sa druge strane, on provodi vreme u restoranima u okviru ovog naselja. Pretpostavljamo da je spakovala kofere i sa decom napustila porodični dom - navodi za "Blic" izvor blizak paru.

Inače, porodica je živela u luksuznom domu na Novom Beogradu gde su im komšije brojne poznate ličnosti.

1/5 Vidi galeriju Dejana Živković Foto: Printscreen Instagram

Oni su imali nekretninu u zgradi u kojoj se kvadrat kreće oko 3.500 evra, a njihov stan ima oko 100 kvadrata, jasno je da, sa opremanjem, za ovo zadovoljstvo nisu iskeširali ispod 400.000 evra.

"Bez svakoga se može"

Podsetimo, manekenka je nedavno na Instagramu poslala jasnu poruku kada je podelila niz fotografija nastalih tokom jula. Napisane reči su nagovestile kako se oseća posle turbulentnog perioda kroz koji je prošla.

- Jul je doneo ono što mi je bilo najpotrebnije. Malo više mira, malo više osmeha i mnogo razloga da verujem da sve dolazi na svoje - napisala je Dejana.

1/5 Vidi galeriju Dejana Živković Foto: Printscreen Instagram

Ovom objavom Dejana je poslala nekoliko snažnih poruka, a ona koja je izazvala najveću pažnju definitivno je "Bez svakoga se može, sa svakim se ne može".

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