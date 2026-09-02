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Hrvatski pevač Marko Perković Tompson, inače poznat po promociji ustaštva na svojim nastupima, ponovo se našao na udaru zakona, nakon što mu je Državni inspektorat izrekao treću po redu novčanu kaznu, jer odbija da u potpunosti ukloni ilegalno sagrađene objekte u svojim rodnim Čavoglavama.

Cela afera oko nelegalnih objekata pokrenuta je krajem novembra 2025. godine, kad je u popularnoj TV emisiji "Provjereno" emitovan prilog o građevinama podignutim na pevačevom zemljištu.

Marko Perković Tompson  Foto: ANTONIO BAT/EPA

Novinari su tada javno razotkrili da su ovi objekti podignuti potpuno bez potrebnih građevinskih dozvola. Nakon medijske prašine, na teren je hitno izašao Državni inspektorat, koji je pokrenuo zvaničan inspekcijski nadzor kako bi utvrdio sve povrede zakona o gradnji.

Inspekcija je brzo potvrdila nepravilnosti i naredila investitoru, odnosno samom pevaču, da u roku od 90 dana od prijema rešenja ukloni sporne građevine. Utvrđeno je da se radi o nadstrešnici i montažnom skladištu. Međutim, iako je rok odavno prošao, Tompson je tek delimično postupio po naređenju.

- Doneseno mu je rešenje o izricanju treće novčane kazne, radi prisiljavanja na izvršenje rešenja o uklanjanju - zaključili su iz Državnog inspektorata za portal 24 sata.

Građevinski inspektori su tokom kontrolnih nadzora utvrdili da je pevač uklonio tek deo spornih objekata, ali ne i sve. Kako rešenje nije u potpunosti izvršeno, država je primenila zakonske mere prisile i izrekla mu treću uzastopnu novčanu kaznu kako bi ga primorala da završi uklanjanje.

Nakon što je ova vest odjeknula u javnosti, Tompson se oglasio na društvenim mrežama, ali umesto objašnjenja, odlučio se za ironičan ton. Pevač se na internetu kratko i sarkastično osvrnuo na ceo slučaj objavivši da je "pogrešio".

- Foto: Printskrin, INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia, Profimedia, Youtube prtscr / 01portal

Bez obzira na njegov sarkazam, Državni inspektorat ne odustaje od sprovođenja zakona, a pevač će morati da ispuni sve zahteve građevinske inspekcije ukoliko želi da izbegne dalje, još rigoroznije novčane penale.

Kurir.rs 

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