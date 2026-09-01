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Sin pevača Ace Ilića i Bilje Jevtić, Ivan Ilić, napravio je važan korak na početku svoje profesionalne karijere. Nakon što je nedavno diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, mladi pravnik zakoračio je u poslovni svet i započeo pripravnički staž u jednoj advokatskoj kancelariji.

Pred Ivanom je sada period stručnog usavršavanja i sticanja dragocenog praktičnog iskustva, tokom kojeg će imati priliku da znanje stečeno na fakultetu primeni u praksi.

Foto: Printscreen Instagram

Kako je otkrio njegov ponosni otac Aca Ilić, Ivana očekuje dvogodišnji pripravnički staž, nakon kojeg će uslediti polaganje pravosudnog ispita i novi korak u izgradnji njegove pravničke karijere.

- Sin sutra počinje da stažira kao pripravnik u jednoj advokatskoj kancelariji. On kao pripravnik treba da stažira dve godine naredne, pa tek onda da polaže za advokata - rekao je Aca Ilić.

Iako je pred njima važan trenutak koji za Ivana predstavlja svojevrsnu prekretnicu, u porodici Ilić nema velike nervoze ni tenzije, jer je mladi diplomac već imao priliku da oseti kako izgleda radno okruženje.

- Nismo mnogo uzbuđeni jer je on već radio u julu i avgustu, pa je bila pauza zbog odmora. Sutra, u ime Boga, zvanično startuje, počinje da stažira i ulazi u svoj pripravnički period. On se raduje kao i mi - ponosno je kazao pevač.

1/5 Vidi galeriju Pevač ume da proceni situaciju Foto: Marko Karovic, Printscreen

"Srećni smo jako"

Kako dodaje Aca, početak profesionalnog života nosi i nove obaveze i odgovornosti, koje se značajno razlikuju od studentskih dana.

- Ipak je život sa obavezama nešto drugo. Studiranje je studiranje, bezbrižan život, a ipak je posao posao. Svaki čovek želi da radi. Srećni smo jako - rekao je Ilić

O svojim studentskim danima

Folker se, takođe, prisetio se svojih studentskih dana, koji su se završili potpuno drugačijim putem.

- Kada se prisetim svog studiranja, koje sam prekinuo kada sam počeo da pevam, moja prva asocijacija je stanovanje u Kosovskoj ulici, odmah iza Skupštine. Vrlo mi je bio blizu Pravni fakultet, tako da sam išao peške - istakao se u razgovoru za Grand i dodao da i danas vrlo živo pamti taj period života:

- Sećam se svih tih dana, ali dobro, put me je odveo na drugu stranu, u muziku, pevanje. Ali imam nekoga, a to je naš sin, koji je bio jako uporan i završio studije sa dobrim prosekom. Neka naredne dve godine uči zanat, a posle toga da polaže pravosudni i neka sam odluči šta će i kako dalje.

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