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Bojana Ristivojević, voditeljka jutarnjeg programa na Prva TV, jutros je bila na Kliničkom centru Srbije, a nakon što je objavljena njena fotografija iz bolničkog kreveta, zbog koje su se mnogi zabrinuli, ona se oglasila.

Poslala je jaku poruku i otkrila šta se zapravo dogodilo, ali je i podigla svest o važnosti preventivnih pregleda:

1/20 Vidi galeriju Bojana Ristivojević nekad i sad Foto: Kurir štampano, Printscreen

- Pošto se u medijima pojavila fotografija mog boravka u Kliničkom centru i mnogi ste se zabrinuli i javili mi se - da odmah razjasnim: dobro sam. Bila sam na preventivnom pregledu. Na fotografiji sam sa doktorom tokom ultrazvučnog pregleda stitaste žlezde. I možda je baš to dobar povod da govorimo o nečemu o čemu, nažalost, najcesće počnemo da razmisljamo tek kada se pojavi problem - o prevenciji. Poremećaji štitaste žlezde spadaju medu česta zdravstvena stanja, posebno kod žena, a mogu dugo postojati bez jasnih i prepoznatljivih simptoma - napisala je na svom Instagram nalogu, pa dodala:

Foto: Printscreen/Instagram

- Zato su redovne kontrole važne čak i onda kada se osecamo potpuno zdravo. Važno je da znamo i da Srbija ima vrhunske lekare i stručnjake, veliko znanje i ljude kojima možemo da verujemo. Hvala doktoru, ali i svim zdravstvenim radnicima koji svakodnevno svojim znanjem, posvećenošéu i odgovornošću brinu o pacijentima. A svima koji ste me zvali i pisali - hvala na brizi. Dobro sam. I neka ova fotografija, umesto razloga za zabrinutost, bude razlog da se setimo da zakažemo pregled koji možda već dugo odlažemo. Zdravlje se ne čuva tek kada se naruši. Čuva se na vreme - zaključila je voditeljka u svom obraćanju i time svima dala do znanja da je sa njom sve u redu.

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