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Goga Sekulić veći deo letnje turneje provodi na relaciji između Crne Gore, Srbije i regiona, a pevačica je sada u intervjuu otkrila brojne detalje iz privatnog života.

Goga je ispričala da je ovog leta imala pune ruke posla, a tom prilikom otkrila je i da je uspela da smrša 10 kilograma.

1/8 Vidi galeriju Goga Sekulić Foto: Dejan Milićević

Kako kaže, planira da skine još toliko kako bi ponovo imala izgled kakav je imala na početku karijere.

- Ovog leta sam najviše radila u Hercegovini, pa na Hrvatskom primorju, u Crnoj Gori i Srbiji. Vikendom sam radila, a bilo je i situacija da sam tri noći spojila, četvrtak, petak i subotu, pa sam rekord oborila. Negde sam čak vodila i svog sina i tatu, turneja je bila. Ovde budem dva-tri dana, pa odem da radim, pa se vratim - rekla je pevačica.

Posebnu pažnju javnosti privukle su fotografije na kojima je Goga pred jedan od nastupa viđena u društvu misterioznog muškarca.

Njegovo lice nije bilo vidljivo, ali je mnogima za oko zapalo njegovo zgodno telo, pa su odmah krenule spekulacije o tome ko joj pravi društvo.

- To je moj bivši muž Uroš - otkrila je ona, a onda se osvrnula i na pomirenje Jelene Karleuše s njenim bivšim suprugom Duškom Tošićem.

- Izgleda da je prošao retrogradni Merkur, pa se svi mire sad. Apelujemo na sve da se pomire. Šalu na stranu, Uroš i ja se nikad nismo svađali. Mi smo u top odnosima. On me je vozio na nastup, to me svi pitaju. Što se tiče privatno, ovako se super slažemo, a što se tiče emocija, to ću zadržati za sebe - bila je misteriozna Goga.

Pevačica je otkrila i da planira preseljenje u Cirih, gde će živeti sa sinom Vasom. Kako je objasnila, njen bivši suprug Uroš trenutno živi između Beograda i Barselone.

- Uroš živi u Španiji, na relaciji Beograd-Barselona, a ja i Vasa sad živimo na relaciji Beograd-Cirih, pa ćemo nekad svratiti i do Barselone. Pozvana sam na proslavu kod Jeleninih ćerki, 4. i 5. septembra sam u Beogradu. Nadam se da ću otići jer radim tada. Otpevaću "Seksi biznismena" kako bih pozdravila sve seksi biznismene i biznismenke - rekla je ona.

Dedovina i babovina

Sekulićeva je tokom razgovora progovorila i o pričama koje se godinama plasiraju o njenoj imovini. Kako kaže, ne voli da se hvali materijalnim stvarima i tvrdi da zapravo poseduje samo jedan stan.

1/6 Vidi galeriju Goga Sekulić Foto: Privatna arhiva

- Ne želim da se pravdam, ali ne spadam u onu grupu ljudi koja voli da se hvali. Preko 27 godina sam na javnoj sceni i trebalo bi da imam bar pet stanova. Ali ja pare ne umem da čuvam i imam jedan stan. Uredno plaćam porez, imam firmu. U poslednje vreme me nervira jer, kad mi izađe nova pesma, priča se kako se hvalim da imam dedovinu i babovinu, stan na Vračaru. Onda me napadne tata, i mama dok je bila živa. Tata kad je to video, tražio je da se oglasim i da kažem da ja to nisam rekla. Posvađala sam se ovde s tatom pred ljudima, bilo mi je neprijatno. Gde mene nađoste? - zaključila je Goga za "Hype".