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Folk pevačica Dragana Mirković razvela se od biznismena Tonija Bijelića, a poslednje godine njihovog braka bile su veoma turbulentne. Pevačica je nedavno odlučila da otvoreno govori o svemu kroz šta je prolazila, pa je otkrila i šta joj je u tom periodu predstavljalo najveći problem.

Foto: Damir Dervišagić, Dejan Milićević

- Prvi put sam, pripremajući tadašnje koncerte, bila razdvojena od porodice. Naravno, kao i svaka žena i majka moram da priznam da su mi najviše nedostajala deca, da se ne lažemo - kazala je Dragana prvo.

- Bila sam razdvojena od porodice jer sam spremala koncert, imala sastanke sa produkcijom oko toga kako će izgledati led ekrani, šta će biti na njima i tako dalje - ispričala je potom Dragana.

- Dnevno sam imala samo pola sata da izađem na ručak. Nisam bila u mogućnosti da se vraćam u porodični dom. Svega dva ili tri puta sam na dva dana odlazila kući. Teško mi je to palo. Bio je to pakao za mene, ali sam bila svesna da moram - dodala je Mirkovićeva tom prilikom za "Extra FM".

"Ćerka i sin su ponosni na mamu"

1/5 Vidi galeriju Dragana Mirković postaal baka Foto: Goran Jovanović, Nemanja Nikolić

Dragani su naslednici centar sveta.

- Oni uživaju, ponosni su na mamu, što je prirodno i normalno. Jako su pažljivi, šalju mi poruke, pitaju me da li sam se umorila. Ja im kažem: "Deco, šta vam je, pa znate svoju majku". Mama je stena. Nije sve uvek lagano, ali ja sam ponosna na sebe kako izdržavam - rekla je svojevremeno za "Premijeru" Dragana.