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Poznati kompozitor Aleksandar Radulović Futa nakon smrti supruge, čuvene tekstopiskinje Marine Tucaković, započeo je vezu sa Nadicom Mutavdžić, koja se takođe bavi pisanjem pesama. Nadica je veoma aktivna na društvenim mrežama, a sada je novim fotografijama privukla veliku pažnju svojih pratilaca.

Foto: Preent Screen

Na objavljenim fotografijama Nadica je nasmejana i raspoložena, dok je njen dekolte bio u prvom planu. Ubrzo su usledili brojni komplimenti, a mnogi su joj poručili da nikada bolje nije izgledala.

Ona često deli trenutke iz privatnog života sa pratiocima, pa se na njenom Instagram profilu mogu pronaći i fotografije sa letovanja, među kojima su i one u bikiniju.

Tako je pozirala u žutom, ali i šarenom kupaćem kostimu, a ono što je na fotografijama bilo nemoguće ne primetiti jeste njen širok osmeh.

Bili zajedno na odmoru

1/6 Vidi galeriju "NIJE LAKO ŽIVETI SAM" Nadica Mutavdžić otišla sa Futom na letovanje u CG, a ove stihove je objavila tik pred PUTOVANJE Foto: Marko Karović

Nadica se, inače, ranije oglasila i prokomentarisala krstarenje sa Futom, o kom se pričalo.

Ona je tada postavila pitanje: "Da li sme saradnik sa svojim saradnikom da ode u Crnu Goru?", te nije želela više da komentariše.

Nadica i Futa bili su zajedno na rođendanu Željka Samardžića, odakle je Nadica i podelila njihovu prvu zajedničku fotografiju.