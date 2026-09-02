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Pevačica Aleksandra Radović odrasla je u Bogatiću, ali u svom rodnom mestu nije bila više od dve decenije.

Foto: Stefan Stojanović / MONDO

Godinama su se u javnosti mogle čuti različite priče o njenom odnosu prema mestu u kojem je provela detinjstvo. Ipak, muzička zvezda je svojevremeno odlučila da stavi tačku na nagađanja i otvoreno objasni zbog čega toliko dugo nije posećivala svoj rodni kraj.

"Ponosna sam na svoje poreklo, ali tamo više nemam nikoga"

Aleksandra Radović ističe da je izuzetno ponosna na svoje korene, ali da je razlog njenog nedolaska isključivo praktične prirode — u Bogatiću više nema rodbinu koju bi posećivala.

1/9 Vidi galeriju Aleksandra Radović Foto: Dragana Udovičić, Promo

"Vlada nekakva fama oko mesta iz kojeg dolazim, a ne znam zašto. Ponosna sam na svoje poreklo i sve što sam postigla u životu. Ponosna sam na roditelje, na moje društvo iz Bogatića koje je čoporativno došlo na moj prvi koncert. Danas tamo nemam više nikoga jer su se moji roditelji davno odselili i nemam koga da posećujem, niti zašto da tamo odlazim. Ipak, u kontaktu sam s dragim prijateljima koje sam tamo stekla", rekla je tada.

Radi tri posla zbog ćerke Nine

Pored uspešne pevačke karijere, Aleksandra je posvećena i preduzetničkim vodama u sferi muzike. Kako sama priznaje, radi na čak tri fronta kako bi svojoj naslednici Nini obezbedila bezbrižnu budućnost.

"Ne krijem da radim tri posla kako bih ćerki obezbedila pristojan život. Srećom, poklopilo se da sve to volim. Pored svoje muzike, imam školu pevanja, a nedavno sam otvorila i svoj muzički studio u kom polaznici uvek imaju priliku da snimaju i vežbaju", ispričala je pevačica.

1/10 Vidi galeriju Aleksandra Radović Foto: Promo, Printscreen

Dva braka i rane ljubavi: Od vojnog orkestra do brzog rastanka

I dok je njena veza i brak sa biznismenom Aleksandrom Zeremskim privlačio veliku pažnju medija — posebno zbog činjenice da su se rastali samo mesec i po dana nakon rođenja ćerke Nine — malo ko zna da je Aleksandra pre toga već imala jedan brak.

Njen prvi suprug bio je bubnjar Dejan Džoni Nikolić. Njihova ljubavna priča počela je tokom njenih studentskih dana.

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Radović Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić

Uprkos velikoj mladalačkoj ljubavi, ovaj brak nije opstao, a Aleksandra danas svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, fokusirana na muziku i vaspitanje svoje ćerke.