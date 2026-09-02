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Sin pevačice Dragane Mirković,Marko Bijelić, poslednje vreme se povukao sa društvenih mreža i fokusirao na porodični život, suprugu Melani i ćerku Kseniju.

Foto: Pritnscreen/Instagram

Dragana često ističe koliko joj znači podrška najbližih, dok Marko već neko vreme nije zadovoljan nekim stvarima koje vidi u Austriji, gde živi.

Bijelić je jednom prilikom javno govorio o životu u austrijskoj prestonici, a tada je otkrio i da li bi mogao da zamisli sebe i svoju porodicu u Beogradu.

- Ako Austrija nastavi ovim putem, dolazim uskoro - istakao je tad Marko Bijelić, a onda otkrio šta mu se ne dopada u Austriji.

- Gube se prave vrednosti. U ovoj državi niko više ne veruje u Boga. Devojke se ugledaju na influenserke, a muškarci ne znaju šta znači biti muškarac - napisao je Marko.

Dragana Mirković o unuci Kseniji

1/5 Vidi galeriju Pevačica je briljantna Foto: Dušan Cakić, Petar Aleksić

Pevačica je nedavno otvorila dušu o unuci, te istakla koliko se vezala za nju.

- Ja se otopim kad pomislim na nju. Najiskrenije, ona je takav jedan slatkiš, sasvim je normalno da je svakome ćerka ili unuka najbolja, najdraža, pa tako i meni! - rekla je prvo Dragana Mirković, pa nastavila:

- Stvarno je medena, počela je da pruža rukice prema meni kad me vidi, da se smeje, onako jedva čeka da je uzmem. Ma, fantastična je, stvarno - istakla je pevačica.

"Obožava da joj pevam"

1/3 Vidi galeriju Marko Bjelić Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

- Obožava da joj pevam. Rastu joj zubići, pa kad je nervozna jer je boli, počnem da joj pevam i ona se smiri! To ne mogu da verujem, ozbiljno, toliko, toliko voli, namešta usnice kao da hoće ona sa mnom da peva, to mi je fascinantno. Ona je mala, tek je napunila sedam meseci. Pevam joj "Kseni, Kseni, da li znaš kol'ko tebe volim ja", to sam ja malo modifikovala reči pesmice, ono: "Mama, mama, da li znaš...", pevam joj i starogradske pesme. "Spavaj, spavaj moje milo zlato...", znala sam da je uspavam sa tom pesmom - rekla je Dragana Mirković nedavno oduševljeno, sa velikim osmehom na licu, za Extra FM.