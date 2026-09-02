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Foto: Preent Screen

Milan je, pred lekarski pregled, otkrio kako je njegova majka reagovala kada joj je saopštio da će postati deo rijaliti programa.

- Meni je majka javna ličnost, meni je majka Stoja. Zna da ulazim, u početku nije sjajno reagovala, ali posle okej. Dala mi je neke savete. Bila je zbunjena, šokirana, iznervirana, trebalo joj je dva dana da dođe sebi. Kad je došla sa puta, popili smo kafu i ispričali se fino - rekao je Milan.

Iako je Stoja decenijama jedna od najpoznatijih folk pevačica, njen sin je godinama bio daleko od javnosti i gotovo nikada se nije eksponirao. Milan je odrastao uz životnu priču svoje majke, koja je veoma mlada postala roditelj.

Rodila ga sa 17 godina

1/4 Vidi galeriju Stoja Novaković u Leskovcu Foto: Cvetković Photography

Stoja se sa samo 16 godina udala u selu Perlez, a sina Milana rodila je kada je imala svega 17 godina. Međutim, porodična sreća nije dugo trajala. Samo tri godine nakon njihovog venčanja, njen prvi suprug tragično je nastradao, pa je Stoja sa samo 19 godina ostala sama sa detetom.

- Udala sam se vrlo mlada, sa 16 godina, za čoveka kojeg sam neizmerno volela, kao i on mene. Sina sam rodila sa 17 godina i ubrzo počela da nastupam sa jednim bendom, uz suprugovu saglasnost. Idila je trajala do moje 19. godine, kada se dogodila ta nesreća, a onda je sve krenulo naopako - ispričala je Stoja svojevremeno.

Milan je jedan period života proveo u Australiji kod Stojine prijateljice, dok je njegova majka u Srbiji gradila muzičku karijeru i pokušavala da obezbedi bolju budućnost za porodicu. Kada je Stoja izgradila ime na estradi, dovela je sina nazad u Srbiju.

Radio u psihijatrijskoj ustanovi „Laza Lazarević"

1/7 Vidi galeriju Pevačica je dugo na estradi Foto: Print Screen, Printscreen/Instagram

Za razliku od majke, Milan je godinama vodio miran i povučen život. Završio je srednju medicinsku školu, a potom se zaposlio u psihijatrijskoj ustanovi „Laza Lazarević“, gde je radio godinama. Kako je Stoja ranije isticala, njen sin nikada nije od nje tražio novac, već se sam borio za svoju egzistenciju.

Pevačica je svojevremeno sa ponosom govorila o sinu i njegovom životnom putu.

- Milan je jako vredan i borben. Završio je medicinsku školu i zaposlio se u bolnici. Ponosna sam na to u kakvog je čoveka izrastao, iako ja nisam uvek bila pored njega, sticajem okolnosti - rekla je Stoja.

Milan je danas otac troje dece, a upravo su unuci, kako je Stoja više puta isticala, njen najveći izvor sreće. Ipak, sada će njen sin prvi put zakoračiti u svet rijalitija i pred kamerama pokazati potpuno drugačiju stranu svog života.

Njegov ulazak u „Elitu 10“ posebno je zanimljiv upravo zbog toga što je godinama uspešno izbegavao medijsku pažnju, dok je njegova majka gradila jednu od najdužih i najprepoznatljivijih karijera na estradi.