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Folk pevačica Goca Božinovska otvoreno je govorila o prostituciji na estradi, otkrivši da zna koje se pevačice bave ovim poslom, ali i da se i sama tokom dugogodišnje karijere susretala sa nepristojnim ponudama.

Foto: Instagram

Božinovska je ispričala da joj je jednom prilikom vlasnik lokala u kojem je nastupala ponudio novac za intimne odnose. Pevačica je, kako je navela, burno reagovala na njegovu ponudu i nakon toga više nikada nije nastupala u tom lokalu.

"Uvek je to bilo prisutno, mi kolege smo znali između sebe šta se dešava i ko se time bavi. Ja odem na tezgu pojavi se neki gazda i pita koliko da ti dam, koliko koštaš. Ja sve mislim priča o tezgi, a on kao ne nego koliko koštaš posle tezge. Ma marš bre, zbog toga sam toliko tezgi izgubila u životu. Ranije se to krilo, ali mi smo uvek između sebe znali koja se time bavi. Šta im vrede te prljave pare, odeš u dva sa dva i to ti je to", iskrena je bila Božinovska.

Muž je ostavio zbog prve komšinice

1/5 Vidi galeriju Godinama je van medijske scene Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Screenshot, Printscreen/Instagram

Pored estradnog života, pevačica je prošla i kroz tešku dramu u privatnom životu jer ju je pokojni suprug Zoran Šijan ostavio zbog komšinice. Goca i Gorana su bile prve komšinice i drugarice sve do 1996. godine, kada je Šijan napustio nju i decu — ćerku Zoranu i sina Miroslava (Mirka) upravo zbog Gorane.

"Ta žena mi je uništila porodicu, ceo život. Bilo je teško, ali ne vraćam se na staro. Odlučila sam da više ne trošim vreme i živce na nepotrebne stvari. Toliko sam dragih i voljenih ljudi koji mi nedostaju izgubila, tako da neke stvari nisu ni približno bolne kao te. Mogu samo da kažem da ona i ja nismo u svađi i da je među nama sve okej. Šta je bilo, bilo je. Treba se radovati, a ne tugovati i vraćati film u prošlost. Uvek sam bila tolerantna i praštala, pa tako i njoj. Oprostila sam, ali nisam zaboravila. Jedno je sigurno, moj Zoran je bio uz mene do kraja", otkrila je pevačica.

Tragedija i čuvanje sina

1/7 Vidi galeriju Goca Božinovska Foto: Kurir, Printscreen/Instagram, Dragan Kadić

Nakon što je Zoran Šijan ubijen, Goca je u trenucima tuge i brige za porodicu rekla sinu Zlate Petrović da čuva njenog sina Mirka. Danas, pevačica ističe da se raduje životu i da više ne želi da se vraća u prošlost.