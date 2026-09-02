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Ana Rajković i njen suprug, golman Predrag Rajković, već dve godine žive u Saudijskoj Arabiji, gde je on potpisao ugovor sa fudbalskim klubom Al Itihad.

Iako se svojevremeno spekulisalo da su prodali luksuzni stan na Vračaru u kojem su živeli pre selidbe, ispostavilo se da to nije tačno. Naime, Ana je sada njihovu nekretninu u srcu Beograda oglasila za izdavanje, čime je stavila tačku na priče o prodaji stana.

Reč je o luksuznom dupleksu površine čak 275 kvadratnih metara, koji je u potpunosti renoviran i moderno opremljen. Stan se nalazi na četvrtom spratu zgrade koja poseduje lift, a među dodatnim sadržajima su i kamin, kao i prostrane terase.

Prema informacijama iz oglasa, mesečni zakup iznosi 3.500 evra, dok je depozit obavezan. Režije na mesečnom nivou iznose oko 200 evra.

1/8 Vidi galeriju Ana Rajković Foto: Printskrin/Instagram, Pritnscreen/Instagram, Printscreen

Na prvom nivou nalazi se prostran i moderno uređen deo stana, koji obuhvata tri velike spavaće sobe, a svaka od njih ima izlaz na sopstveni balkon. Dnevni boravak, trpezarija i kuhinja povezani su u otvoren i svetao prostor, dok su enterijer i detalji pažljivo birani i urađeni od kvalitetnih materijala.

Luksuzna nekretnina tako je, umesto prodaje, dobila nove potencijalne stanare, dok Rajkovići trenutno svoj život grade daleko od Srbije.

Na drugom nivou nalazi se impresivan privatni roof top, savršeno mesto za odmor, druženje i uživanje u spektakularnom panoramskom pogledu na Hram. Ova terasa pruža jedinstven ambijent za ispijanje jutarnje kafe, večernja okupljanja ili opuštanje uz zalazak sunca.

1/7 Vidi galeriju Ana Rajković Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen Instagram

Kupilu luksuznu vilu na Kosmaju

Podsetimo, bračni par kada boravi u Beogradu, više nije u tom stanu, već su kupili luksuznu kuću na Kosmaju za koju su izdvojili 300.000 evra.

Supružnici, koji podižu troje mališana, želeli su da svojoj porodici obezbede što zdravije uslove za život, zbog čega su sa nestrpljenjem iščekivali prelazak u prirodu. Njihov novi porodični kutak ima površinu od 155 kvadratnih metara i prostire se na placu od 10 ari.

Foto: Printscreen/Instagram, Shutterstock

Ana je na svom profilu na društvenoj mreži Instagram podelila nedavno fotografiju novog doma, koji odiše savremenim dizajnom.

U prostranom dvorištu odmah se uočava i velika gumena igraonica za skakanje rezervisana za njihovu decu. Nešto ranije, ona je objavila i fotografiju na kojoj se grli sa suprugom ispred prelepe vile sa bazenom, ne krijući koliko uživaju u novoj porodičnoj oazi.