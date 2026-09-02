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​Pevačica i bivša rijaliti učesnica Milica Dugalić u razgovoru za domaće medije otvoreno je govorila o svom zdravstvenom stanju i predstojećoj operaciji na Institutu za onkologiju. Zahvat je, kako je otkrila, zakazan za 4. septembar, a do tada je očekuju dodatni pregledi kako bi lekari utvrdili da li je njen organizam spreman za operaciju.

Milica Dugalić Foto: Kurir Televizija

– Dobro sam, na spisku sam čekanja za operaciju, koja je zakazana za 4. septembar. Pre toga idem na kardiovaskularni pregled, a idem i kod interniste na onkologiju da vidimo da li moj organizam može sve da izdrži. Ipak je taj karcinom deset godina star. Osećam se dobro, ali ovo čekanje me ubija – rekla je Milica.

​Vreme do operacije, kako kaže, pokušava da provede što aktivnije. Uprkos zdravstvenim problemima, ne dozvoljava da je bolest potpuno zaokupi, već se trudi da ostane aktivna i usmerena na svakodnevne obaveze.

​– Ovo vreme čekanja ispunjavam tako što šetam. Baš me briga za bolest, bolove nemam. Do pre neki dan imala sam problem sa unutrašnjom venom i petnaest dana sam sama sebi davala injekcije u stomak. Ostali ljudi bi možda pravili traume oko svega ovoga, ali ja ne. Sve ovo prihvatam. Prihvatam bolest, prihvatam bol, prihvatam sve što utiče na moj boljitak – ispričala je Dugalićeva.

​Poseban odnos prema životu i nevoljama koje dolaze, kako kaže, pomaže joj da kroz ovaj period prođe smirenije. Veruje da nijedan bol ne traje zauvek i da posle teških trenutaka dolaze bolji dani.

​– Kad je čovek živ, javlja se bol. Ali bol ne može da traje večno, jednom će nestati. Uvek nakon najgoreg naiđe dobro – poručila je.

​Kada je reč o mogućem povratku u rijaliti, Milica je jasno stavila do znanja da joj to trenutno nije prioritet. Bez zdravstvenih problema, međutim, ne bi mnogo razmišljala o novom učešću u Eliti 10.

​– U Elitu 10 bih ušla da nemam ovih zdravstvenih problema. Nema šanse da uđem ni nakon par meseci od operacije jer ću se fokusirati na svoje zdravlje i oporavak. To je proces, tu su kontrole, briga o sebi – rekla je Dugalićeva.

​Velika šefica mi je zamerala nesposobnost da se svađam

1/6 Vidi galeriju Milica Dugalić borba sa rakom Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija

O odnosima sa Velikom šeficom Milicom Mitrović govorila je takođe otvoreno, prisetivši se rasprave koju su svojevremeno imale zbog njenog odnosa prema Mileni Kačavendi.

​– Sa Velikom šeficom sam imala jednu raspravu jer je ona očekivala da ću ja svaki put skakati i napadati Milenu Kačavendu. Ali da biste nju napadali, morate da budete prosti i da imate ulični žargon. Ona je žena koja je mentalno poremećena i ja nisam želela da ulazim u velike rasprave sa takvom osobom – zaključila je Milica Dugalić.

Kurir.rs/Alo