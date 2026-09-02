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Ilija Grahovac, javnosti poznatiji kao "Zmaj od Šipova“, učestvovao je u saobraćajnoj nezgodi, saznaju domaći mediji.

Foto: Printscreen

Prema informacijama do kojih su došli domaći mediji, nemili incident dogodio se na mostu preko reke Plive, na ulazu u grad. Za sada nisu poznate sve okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nezgode, kao ni detalji o samom sudaru.

Takođe, još nema zvaničnih informacija o zdravstvenom stanju Grahovca, niti o tome da li je i u kojoj meri povređen.

Policijska uprava se za sada nije zvanično oglašavala povodom incidenta. Više detalja o uzrocima nezgode, kao i stanju učesnika, očekuje se nakon sprovedene istrage.

1/9 Vidi galeriju Zmaj od Šipova Foto: Prinscreen, Printskrin/TV Happy, Damir Dervišagić

Fizički nasrnuo na komšiju

Podsetimo, Ilija Grahovac poznati kao Zmaj od Šipova, inače bivši rijaliti učesnik, ranije je bio uhapšen u Mrkonjić Gradu.

- Policijskoj stanici Mrkonjić Grad, oštećeno lice juče je prijavilo da ga je u mestu Štrbina, kod Mrkonjić Grada, I. G. iz Šipova napao prvo verbalno, a zatim i fizički nanevši mu tom prilikom povrede. Takođe, I. G. mu je oštetio automobil i oduzeo mobilni telefon – naveli su iz policije, prenosi "Srpska info". Iz PU Mrkonjić Grad dodaju da su ​policajci izašli na lice mjesta i utvrdili da su navodi prijave tačni, te je Grahovac uhapšen.