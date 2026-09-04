Slušaj vest

Sestre Barbara i Tina Šegetin javnosti su se predstavile u 2015. učešćem u Velikom bratu.

Tada su privukle veliku pažnju medija i javnosti zbog svog atraktivnog izgleda i nesvakidašnjih izjava.

Bliznakinje se bavile modelingom

Obe su rođene u Rijeci, a kada su ušle u rijaliti, živele su u Zagrebu. Tada su se bavile manekenstvom i modelingom.

Sestre su i danas jako bliske, a Tina često objavljuje fotografije s nećakom Lukom, inače Barbarinim sinom.

Domaći mediji navode kako su danas vlasnice salona lepote u Beogradu. Tina je aktivna i na društvenim mrežama i redovno objavljuje trenutke iz privatnog života.

Tina Šegetin
Tina Šegetin oduševljava izgledom Foto: Instagram

Pratioce redovno oduševljava atraktivnom linijom i istreniranim nogama.

Rijaliti

U rijalitiju je Tina započela vezu s Makedoncem Darkom Spejkom, a Barbara je zavrtela tlo pod nogama Ervinu Mujakoviću iz BiH, koji je kao i svaki muškarac bio uporan u nameri da je zavede, ali ga je ona odbijala.

Tina i tadašnji pobednik Velikog brata prekinuli su ubrzo posle završetka rijalitija, a Riječanke su se povukle iz javnosti i u potpunosti promenile izglede estetskim korekcijama.Gallery.

Bliznakinje nekad i sad Foto: Instagram Screenshot, Printscreen Veliki Brat, Instagram

Život u spoljnjem svetu

Kako se navodi, Tina se posle godinu i po dana braka sa Crnogorcem Racom Jovanovićem razvela.

"Već tri meseca ne živimo zajedno. Za to vreme predali smo papire za razvod braka. Nismo se rastali u neprijateljskim odnosima. Jednostavno, nisu nam se slagali karatkeri i razmišljanja, a dolazimo iz dve različite sredine", rekla je svojevremeno, pa dodala da je ona bila inicijator razvoda.

"Već tri meseca ne živimo zajedno. Za to vreme predali smo papire za razvod braka. Nismo se rastali u neprijateljskim odnosima. Jednostavno, nisu nam se slagali karatkeri i razmišljanja, a dolazimo iz dve različite sredine", rekla je pa dodala da je ona bila inicijator razvoda.

Ne propustiteStarsMAZNUO 100.000 € I ŽIVI DALEKO OD NAŠIH PROSTORA! Prvi balkanski rijaliti pobednik uživa kao Bog: Ima kuću na jezeru i danas izgleda drugačije (FOTO)
Zadruga Farma Veliki brat Elita Parovi.jpg
StarsOVAKO DANAS IZGLEDA SAVA RADOVIĆ IZ VB! Marko Miljković objavio sliku sa kumom, a on je ovako pričao o Irini Vukotić sa kojom ima ćerku (FOTO)
screenshot-9.jpg
StarsDA LI SE SEĆATE ČUVENE JADRANKE IZ VELIKOG BRATA? Učesnica rijalitija samo čistila i ušla u finale: Od popularnosti se ne živi...
jadranka-zivanovic.jpg
StarsBIO NAJVEĆI ZAVODNIK, A ONDA OSTAO NEPOKRETAN! Spavao sa više od 550 žena i imao intimne odnose pred kamerama, sada više ne liči na sebe: "Imam 170 kg"
Ervin Mujaković

19:47
STARS 617 30.08.2026.  Izvor: Kurir TV