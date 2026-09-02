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Viktor Gagić gostovao je sinoć u "Narod pita", a pre gostovanja dao je intervju u kom je otkrio da polako vraća svoj život u normalu.

- Ne bih rekao da mi prija popularnost, čak malo i bežim od toga, fokusirao sam se na sebe, relacija mi je kuća-sportska hala. Treniram, malo sa drugarima sedim, ne eksponiram se po javnosti, više sam se fokusirao na to da se vratim na svoj život od ranije - naveo je on.

Viktor je istakao da sa Minom Vrbaški više nema nikakav kontakt

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški i Viktor Gagić Foto: Printscreen YouTube

- Posle onoga što smo imali u Narod pita, nismo imali nikakav kontakt. Videli smo ko je napustio emisiju, sve, reacije, da sam ja bio potpuno smiren, sve što ona iznese, ja demantujem, ostalo nisam iznosio, ne bavim se sa njom, to je iza mene. Ona je uplela moju porodicu, sestru, tetku, drugare od moje mame, ja svoju porodicu ne mešam, niti hoću da moja porodica pljuje nekog, striktno ja demantujem šta treba. Ja bih to ostavio iza sebe - rekao je Gagić.

On je otkrio i šta misli da Minu pokreće da objavljuje određene stvari o njihovoj vezi i dalje, iako više nisu zajedno.

- Rijaliti, njen život, ona ništa nema, ja imam dosta toga, to ću ostaviti za sebe, ne želim da se nastavljam sa njom, izblamirao sam se, neću da se prepucavam - naveo je on. a šuška se da ulazi u Elitu 10.

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