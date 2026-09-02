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Ilda Šaulić i njen suprug Bojan Vučković danas imaju poseban razlog za slavlje. Pevačica i nekadašnji fudbaler obeležavaju godišnjicu braka, a čestitke stižu sa svih strana.

Naime, na zvaničnom nalogu legendarnog Šabana Šaulića objavljene su porodične fotografije Ilde i Bojana sa ćerkicom gde im je najpre stigla prva čestitka povodom godišnjice.

- Srećna godišnjica braka našoj Ildi i našem Bokiju - stoji u objavi.

Foto: Printscreen

Bila u vezi sa 30 godina starijim

Ilda Šaulić i Bojan Vučković godinama važe za jedan od skladnijih parova na javnoj sceni, a svoj privatni život uglavnom čuvaju daleko od očiju javnosti.

Ilda nije neko ko govori često u javnosti o svom privatnom životu, pa se tako o njoj i ne zna mnogo u javnosti. Ipak, poznato je da je pre braka imala vezu sa 30 godina starijim muškarcem.

Jednom prilikom je pričala o njemu i otkrila da je reč o poslovnom čoveku i da joj razlika između njih nikada nije predstavljala problem.

1/33 Vidi galeriju ILDA ŠAULIĆ POPUT PRINCEZE IZ BAJKE: Šabanova ćerka preti da zaseni očevu slavu! Fenomenalnim koncertom obeležila 10 godina karijere! (KURIR TV) Foto: Dragana Udovičić

Na iznenađenje mnogih, njena veza počela je kada je bila u ranim dvadesetim godinama, a sa ovim biznismenom Ilda je provela čak 15 godina.

"Meni njegove godine nikada nisu smetale, naprotiv. Da bi veza dobro funkcionisala, muškarac mora da bude stariji od partnerke, jer je zreliji i zna šta želi od života“, istakla je pevačica u jednom intervjuu posle raskida" i dodala:

"Iako su mnogi, kao i ja, verovali da će biti krunisana brakom, nažalost, došlo je do razlaza. Sada idem dalje. Najbitnije je da sam sa bivšim partnerom ostala u dobrim odnosima i da ću u njemu kad god zatreba imati zaštitnika".

"Bojana znam od detinjstva"

Nakon ove veze, Ilda je započela vezu sa osam godina starijim Bojanom Vučkovićem, a njihova ljubav rodila se iz prijateljstva.

Foto: Printscreen

"Među nama nije bilo tinejdžerskih simpatija, jer je u tom periodu osam godina razlike, koliko je Bojan stariji od mene, bilo mnogo. On je otišao u Ameriku kada je imao 20 godina, a ja, dakle, samo 12. Dok je on bio tinejdžer, ja sam bila zaista dete. Bojanov rođeni brat Branko je bio moj najbolji drug, jer smo generacijski bliski. Za Bojana smo moja sestra Sanela, Branko i ja bili klinci, pa mu nismo bili interesantni", pričala je naslednica Šabana Šaulića.

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