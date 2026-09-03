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Najavljeni ulazak Milana Popovića, sina folk pevačice Stoje Novaković, u "Elitu 10" ponovo je otvorio pitanje koje se godinama provlači kroz domaću rijaliti scenu - koliko dece poznatih ličnosti je odlučilo da privatni život preseli pred televizijske kamere.

Stojin naslednik će od 5. septembra biti jedan od učesnika jubilarne desete sezone „Elite", a sam je otkrio da njegova majka u početku nije bila oduševljena njegovom odlukom.

- Meni je majka javna ličnost, meni je majka Stoja. Zna da ulazim, u početku nije sjajno reagovala, ali posle okej. Dala mi je neke savete. Bila je zbunjena, šokirana, iznervirana, trebalo joj je dva dana da dođe sebi - rekao je Milan novinarima kada je došao na sistematski pregled.

1/5 Vidi galeriju Stoja Novaković sa sinom Milanom Foto: Privatna Arhiva, Prinscreen srbija_showbizz/Instagram, printscreen srbija_showbizz

Njegov ulazak tako je samo nastavak priče o naslednicima domaćih zvezda koji su tokom prethodnih godina odlučili da se okušaju u rijalitiju.

Od ljubavnice do voditeljke

Jedan od najpoznatijih primera svakako je Luna Đogani. Ćerka Anabele Atijas i Gagija Đoganija postala je jedno od zaštitnih lica "Zadruge", a kroz nekoliko sezona njen privatni život bio je među glavnim temama rijalitija.

Luna je učestvovala u više sezona, u prvoj kada je bila glavna tema jer je ušla u ljubavni odnos sa tada oženjenim Slobom Radanovićem, a pobedom u "Zadruzi 2" uspela je da napravi ono što je malo kome pošlo za rukom - da od rijaliti učesnice postane jedna od najprepoznatljivijih ličnosti ovog formata.

1/8 Vidi galeriju Luna Đogani Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Printscreen, NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Ona je tokom te sezone ušla u vezu s Markom Miljkoviće, sa kojim je danas u braku. Iako je njen privatni život tada bio na udaru, njoj je rijaliti doneo poslove i popularnost. Posvetila se influensingu, a ima i svoj podkast "Bunker".

Emotivni i turbulentni momenti

Sandra Rešić u rijaliti je ušla sa velikim teretom poznatog prezimena. Ona je ćerka pokojnog pevača Nina Rešića, a javnost ju je upoznala i kroz njenu muzičku karijeru.

1/8 Vidi galeriju Sandra Rešić Foto: Printscreen, Kurir Televizija, Nenad Kostić, Printscreen

U "Zadruzi" je pokazala da želi da se izbori za sopstveni identitet, nezavisno od slavnog oca, a njeno učešće obeležili su brojni emotivni i turbulentni momenti.

Mikica Bojanić je sin pevača Miloša Bojanića, a i on je odlučio da se oproba u rijaliti formatu, baš kao što je to pre njega uradio njegov otac koji je pobedio u "Farmi".

1/9 Vidi galeriju Mikica Bojanić Foto: Printscreen/Zadruga, Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić, Printscreen

Njegovo učešće u "Zadruzi" bilo je posebno zanimljivo upravo zbog toga što je njegov otac decenijama poznato ime na estradi. I Mikica se bavi pevanjem, ali je pre ulaska u rijaliti godinama bio van estradne scene i živeo je u inostranstvu.

Prevara

Među decom poznatih koja su se našla pred rijaliti kamerama je i Zvezdan Slavnić, sin proslavljenog košarkaša Zorana Moke Slavnića. U „Zadrugu 6“ ušao je 9. septembra 2022. godine, a već od samog početka privukao je ogromnu pažnju zbog burne životne priče i poznatog prezimena.

Njegov boravak u rijalitiju obeležila je turbulentna emotivna priča. Iako je u „Zadrugu“ ušao kao nevenčani suprug Ane Ćurčić, tokom boravka pred kamerama započeo je odnos sa Anđelom Đuričić, što je preraslo u jedan od najvećih skandala te sezone. Kasnije je u njihov odnos ušla i Maja Marinković, pa je ljubavni trougao prerastao u svojevrsni rijaliti četvorougao.

1/8 Vidi galeriju Zvezdan Slavnić Foto: Printscreen/Zadruga, Nenad Kostić, Pritnscreen, ATAIMAGES

Slavnić je tokom učešća otvoreno govorio i o svojoj prošlosti, navodeći da želi da javnosti ispriča svoju stranu priče i da mladima pokaže da ne treba da ponove njegove greške.

1/9 Vidi galeriju Marko Petrušević Petrući Foto: Damir Dervišagić, Printscreen Pink, Printscreen

Još jedan zanimljiv primer je Marko Petrušević Petrući, sin pokojnog glumca i komičara Branislava Petruševića Petrućija, jednog od osnivača „Indeksovog pozorišta".

Marko je učestvovao u "Zadruzi 2", a potom i u "Zadruzi 6". Pre rijalitija publici je bio poznat i iz "Pinkovih zvezda", gde je pokazao muzički talenat koji je želeo da pretvori u karijeru.

Zanimljivo je da je Marko svojevremeno pričao kako mu je otac dao jednostavan savet pred ulazak u rijaliti, da pazi da ga ne obruka.

Među naslednicima poznatih koji su se pojavili pred rijaliti kamerama je i Dušan Zdravković, sin legendarnog pevača Novice Zdravkovića.

1/6 Vidi galeriju Dušan Zdravković Foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić, Printscreen/Happy

Dušan je bio učesnik "Parova", gde je publika imala priliku da ga upozna ne samo kao sina poznatog pevača već i kao nekoga ko je pokušavao da izgradi sopstveni put. Bio je poznat i po muzičkom talentu, zbog čega su ga često povezivali sa ocem i stricem Tomom Zdravkovićem.

U rijalitiju se pojavila i Lea Šekarić, ćerka čuvene strelkinje Jasne Šekarić.

1/8 Vidi galeriju Lea Šekarić Foto: Instagram, Printscreen Instagram, Printscreen

Za razliku od dece estradnih zvezda, Lea je u javnost došla zahvaljujući sportskoj karijeri svoje majke, ali je svojim učešćem u "Zadruzi" dobila priliku da publika upozna nju, a ne da je znaju samo kao naslednicu olimpijske šampionke.

Zlatini sinovi u rijalitiju

Jovan Pejić je još jedan primer naslednika poznatih koji je odlučio da prihvati rijaliti izazov. Sin pevačice Zlate Petrović i voditelja Zorana Pejića Peje pojavio se u „Eliti 8", a njegov ulazak privukao je posebnu pažnju upravo zbog roditelja koji su godinama prisutni u javnom životu.

1/8 Vidi galeriju Jovan Pejić i Miki Dudić Foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić, Damir Dervišagić

Jovan je tako nastavio niz dece poznatih koja su odlučila da ne ostanu samo sin ili ćerka poznatog, već da pred kamerama naprave sopstvenu priču. Njemu je "Elita" donela ljubav sa Enom Čolić, sa kojom je i dalje u vezi.

Godinu dana kasnije u rijaliti je ušao i njegov brat Miki Dudić, sin Zlate Petrović i Hasana Dudića. I on se kao roditelji bavi muzikom, svira klavijature i pre rijalitija je sarađivao sa brojnim poznatim imenima.

Nije moglo da prođe ni bez unuka

I jedan unuk našao se u rijalitiju. Uroš Anđelić, unuk folkera Ere Ojdanića, bio je učesnik „Parova“, gde je vrlo brzo privukao pažnju svojim temperamentom, ali i ljubavnim pričama sa pojedinim učesnicama.

1/8 Vidi galeriju Uroš Anđelić, unuk Ere Ojdanića Foto: Printscreen/Happy, Happy screenshot, Damir Dervišagić

Njegov deda Era otvoreno je podržavao unuka, a svojevremeno je u šaljivom tonu govorio da je Uroš „njegova škola“ i da će pokazati kako se ponaša pravi zavodnik. U vili „Parova“ Uroš je imao nekoliko zapaženih ljubavnih veza, a upravo su njegovi odnosi sa učesnicama često bili tema rijaliti emisija.