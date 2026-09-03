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Dara Bubamara uživa pored znatno mlađeg dečka. Otkako su obelodanili vezu, njih dvoje se ne razdvajaju, čak i kada Dara radi. U to smo se uverili na njenom nastupu na Balkan Youth festu u Vršcu.

Folk pevačica je došla sa svojim izabranikom, a kada je kročila na scenu, on je sve vreme bio u njenoj blizini. Tokom celog nastupa stajao je pored bine s još jednom muškom osobom koja je čuvala pevačicinu tašnu. Elegantno obučen, pijuckao je pivo, a pogled sa svoje devojke nije skidao.

Osmehivala mu se sa scene

Neke pesme su ga baš pogodile pa je i zapevao, "Polje jagoda" je pevao od početka do kraja, a često je telefonom snimao Daru na sceni. Inače, Dara je nedavno nakon nastupa u Leskovcu okupljenim medijima otkrila da je upravo ova numera njenom dečku omiljena, te ne treba da čudi što je na nju posebno odreagovao.

I ona je i te kako obraćala pažnju na njega, pa je više puta okretala glavu ka bekstejdžu i sa osmehom mu upućivala pogled, a nekoliko puta mu je nešto i dobacila. Svi su primetili da između njih dvoje postoje jake emocije.

1/6 Vidi galeriju Dara Bubamara s dečkom Foto: Kurir

Ne ispušta joj ruku

Kad je Dara završila nastup, dečko ju je sačekao, uhvatio je za ruku i sproveo u bekstejdž. Ruku joj nije ispuštao ni dok je ona komunicirala s fanovima koji su je čekali kako bi se fotografisali s njom.

Nakon što je novinarima dala izjavu, zajedno su se uputili ka automobilu kojim su se odvezli za Novi Sad.

Podsetimo, Dara je u vezi sa znatno mlađim dečkom duže od godinu dana. Kako je svojevremeno otkrila u emisiji "Pretres", upoznali su se na Mikonosu.

00:25 Dara Bubamara dečka pogodila pesmom Izvor: Kurir

- Upoznali smo se na Mikonosu, spontano. Krenulo je zezanje, priča... Prvo smo se družili, izlazili, mene je oduševljavalo koliko je on zabavan dečko, kako lepo priča. Kad je on otišao u Dubai da živi, viđali smo se na relaciji Dubai - Novi Sad. Iako su od početka postojali strast i privlačnost, meni je neverovatno koliko smo mi kliknuli kao osobe. On nije samo moj momak, već životni partner na koga mogu da se oslonim - ispričala je Dara Bubamara u emisiji "Pretres" i dodala da je mlađi od nje, ali nije htela da otkrije koliko.

- Mlađi je dosta od mene, ne drastično. Neću da kažem koliko, ima malo više od 26 - rekla je Dara kroz smeh.