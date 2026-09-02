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Pevač Bojan Bjelić odlučio je da svoje pratioce na TikToku uvede u svoju svakodnevicu, pa je po prvi put snimio popularni „spremite se sa mnom“ video.

Međutim, ono što je trebalo da bude obično spremanje za događaj, vrlo brzo je privuklo veliku pažnju.

Bjelić je odmah na početku najavio da se sprema za posebnu priliku, ali nije želeo da otkrije gde se zaputio.

„Ćao svima, dobrodošli u moj prvi 'spremite se sa mnom'. Biram specijalan autfit za specijalnu priliku, videćete gde idem kasnije“, poručio je pevač.

Dok je birao kombinaciju, pažnju je privukao i njegov garderober. Moderan prostor sa staklenim elementima i LED osvetljenjem otkrio je deo njegove garderobe, u kojoj se mogu videti brojne košulje, sakoi, torbe i modni detalji. Posebno se izdvaja kolekcija naočara za sunce, uredno složena u posebnom organizatoru.

00:37 Bojan Bjelić pokazao šta ima u ormaru Izvor: TikTok/duhizbombonjere

Izazov pred pevačem

Ipak, pred izborom autfita Bjelić se našao pred pravim izazovom – napolju je temperatura dostizala čak 42 stepena.

„Razmišljam se šta da obučem, trebalo bi odelo, ali napolju je 42 stepena“, rekao je dok je birao šta će obući.

Na kraju je odluka pala na elegantno laneno odelo u krem nijansi. Model sa specifičnom ruskom kragnom i preklopnim zakopčavanjem iskombinovao je sa jednostavnom belom majicom, čime je dobio sofisticiran, ali istovremeno ležeran izgled.

„Odlučujem se za ovo odelo, prigodno je za ovu priliku, ne stoji loše, jedino što će mi biti vruće“, prokomentarisao je Bjelić nakon što je obukao odabranu kombinaciju.

Usledili su završni detalji – sređivanje frizure, izbor obuće i parfema, a pevač je svojim pratiocima pokazao i kako izgleda finalna priprema pred događaj. Inače, pevač je nedavno komentarisao stanje Mine Kostić.

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